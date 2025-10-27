ENEA presenta i nuovi Percorsi PCTO 2025/2026

(Teleborsa) - Per l’anno scolastico, l’presenta unrivolto aglisia tecnici che professionali. L’iniziativa,, ha lo scopo dioffrendo esperienze che li avvicinano alle discipline STEM e al mondo della ricerca scientifica.I Percorsi proposti coprono itra cui, con l’obiettivo di promuovere conoscenze pratiche e orientare i giovani verso le professioni del futuro.Gli Istituti interessati a partecipare a uno dei percorsi PCTO dovrannosecondo le modalità indicate sul portale ENEA. Isono proposti daie ognuno è corredato da una scheda che riportacon cui sarà espletato., per consentire l’accesso alle opportunità formative ENEA anche ad altri Istituti; nel caso di più richieste relative allo stesso Percorso, l’assegnazione andrà all’Istituto che per primo avrà inviato la richiesta in ordine temporale.e, qualora vi siano Percorsi ancora disponibili, l’ENEA si riserva la facoltà di contattare gli Istituti non assegnatari per proporre loro l’adesione a percorsi formativi alternativi.Ancora per quest’anno scolastico è prevista la, come da consuetudine degli ultimi anni.