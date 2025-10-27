ENEA presenta i nuovi Percorsi PCTO 2025/2026

(Teleborsa) - Per l’anno scolastico 2025/2026
, l’ENEA
presenta un nuovo pacchetto di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO),
rivolto agli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado,
sia tecnici che professionali. L’iniziativa, disponibile online sul sito ENEA
, ha lo scopo di supportare le scuole nella pianificazione dell’offerta formativa per gli studenti dell’ultimo triennio,
offrendo esperienze che li avvicinano alle discipline STEM e al mondo della ricerca scientifica.
I Percorsi proposti coprono i principali ambiti di attività ENEA,
tra cui efficienza energetica, energie rinnovabili, uso sostenibile delle risorse e trasferimento tecnologico
, con l’obiettivo di promuovere conoscenze pratiche e orientare i giovani verso le professioni del futuro.
Gli Istituti interessati a partecipare a uno dei percorsi PCTO dovranno inviare per email il modulo di richiesta,
secondo le modalità indicate sul portale ENEA. I 17 Percorsi ENEA
sono proposti dai Centri Ricerche di Brasimone, Brindisi, Casaccia, Frascati e Trisaia
e ognuno è corredato da una scheda che riporta tutte le informazioni utili alle scuole per conoscere modalità, luogo, tempistiche e altri dettagli
con cui sarà espletato. Ogni scuola può richiedere un solo Percorso per l'anno scolastico di riferimento
, per consentire l’accesso alle opportunità formative ENEA anche ad altri Istituti; nel caso di più richieste relative allo stesso Percorso, l’assegnazione andrà all’Istituto che per primo avrà inviato la richiesta in ordine temporale. L’ENEA comunicherà a ciascun Istituto l’esito della propria richiesta
e, qualora vi siano Percorsi ancora disponibili, l’ENEA si riserva la facoltà di contattare gli Istituti non assegnatari per proporre loro l’adesione a percorsi formativi alternativi.
Ancora per quest’anno scolastico è prevista la pubblicazione di un secondo pacchetto di Percorsi formativi offerti dall’ENEA nel mese di gennaio
, come da consuetudine degli ultimi anni.