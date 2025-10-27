Eventi e scadenze: settimana del 27 ottobre 2025

Lunedì 27/10/2025

Avio

Creactives Group

Digital Bros

Eviso

Giglio Group

SIT

Sogefi

Talea Group

Whirlpool Corporation

Martedì 28/10/2025

A.B.P. Nocivelli

Biesse

Compagnia Dei Caraibi

Danieli

Farmacosmo

Fervi

Invesco Ltd

Mediobanca

Moncler

Paypal

S.S. Lazio

Sysco

Visa

Mercoledì 29/10/2025

Alphabet

Amplifon

Boeing

Caterpillar

Deutsche Bank

eBay

eBay

Italgas

Kraft Heinz

Meta Platforms

Microsoft

Prysmian

Starbucks

Giovedì 30/10/2025

Amazon

Apple

BasicNet

Bristol Myers Squibb

Eli Lilly

First Solar

Italgas

Mastercard

Merck

Motorola Solutions

Prysmian

S&P Global

Shell

Stellantis

Xerox Holdings

Venerdì 31/10/2025

Chevron

Colgate-Palmolive

Exxon Mobil

Intesa Sanpaolo

Ferragamo

T.RowePrice

Sabato 01/11/2025

(Teleborsa) -- 23ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Intrecci". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in 35 location, 19 mostre e 98 laboratori, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali- Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi sarà in missione ufficiale in India e in Qatar per una serie di incontri ad alto livello dedicati alla cooperazione nei settori della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti marittimi. L’obiettivo è quello di consolidare il ruolo dell’Italia come punto di approdo del Corridoio Imec che unirà India, Medio Oriente ed Europa- Il Consiglio discuterà delle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2026. Per quanto riguarda l'agricoltura, i ministri discuteranno delle proposte sull'architettura verde nel quadro della PAC post-2027 e della situazione del mercato- Sistema dei pagamenti; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia09:30 -- Palazzo della Regione Lombardia, Milano - Evento organizzato da GBC Italia, "Una Roadmap per il Paese Italia - la sfida climatica, una questione ambientale, economica e sociale". Partecipano, tra gli altri, i ministri Salvini, Giuli, Santanchè, Pichetto Fratin e Casellati, la presidente del Parlamento Europeo, Metsola, il vicepresidente esecutivo per Coesione e Riforme della Commissione Europea, Fitto. In attesa di conferma, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni10:00 -- Palazzo Mezzanotte a Milano - L'evento celebra il decimo anniversario della quotazione in Borsa di Poste italiane, avvenuta il 27 ottobre 2015. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti10:00 -- Farnesina - "La diplomazia dello spazio: strumento di politica estera e motore di crescita". L'evento si aprirà con i saluti istituzionali del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Interverranno, tra gli altri, il Presidente dell'Intergruppo Parlamentare sulla Space Economy, Andrea Mascaretti e la Vice Presidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna11:00 -- Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarà alla cerimonia di celebrazione de "I Giorni della Ricerca"11:00 -- Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano - "La chimica dei valori. Pensiero scientifico, ambiente, economia, società al centro dell'industria delle industrie". Partecipano, tra gli altri, i ministri Urso, Foti e Pichetto Fratin, il vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione europea, Fitto (in video collegamento), il presidente di Federchimica, Buzzella e il presidente di Confindustria Orsini12:30 -- Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontra Ahmed Al Tayeb, Grande Imam di Al Azhar15:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà a Palazzo Chigi il Primo Ministro dell'Ungheria, Viktor Orbán16:30 -- Villa Madama, Roma - Presentazione del Rapporto Estero 2025 dell'OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-economica). Introdurranno i lavori il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e del Presidente dell'OICE, Giorgio Lupoi16:30 -- Sede di SDA Bocconi, Roma - Evento organizzato da CNCC, Consiglio Nazionale Centri Commerciali e SDA Bocconi School of Management. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (CEO Borsa Italiana), Paolo Savona (Presidente CONSOB), Lucia Albano (Sottosegretario di Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze) e Maurizio Leo (Viceministro dell'Economia e delle Finanze)17:00 -- Palazzo Lombardia, Milano - Il Forum riunirà istituzioni locali, giovani talenti, istituti accademici, startup, PMI innovative e associazioni di settore, per discutere il ruolo strategico della formazione nello sviluppo del futuro ecosistema dell'innovazione digitale. - Comunicazione Medio-Lungo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio al 31.12.2024- Appuntamento: A seguire conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione dell'informativa periodica aggiuntiva al 30 settembre 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione dei dati relativi ai Ricavi e principali KPI del III Trim. 2025, non sottoposti a revisione contabile- Risultati di periodo - Evento digitale - 6ª edizione del Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24, focalizzato sull'elaborazione di una una nuova politica industriale per sostenere l'export italiano nell'era nell'era del Trump bis. Interverranno tra gli altri, i Ministri Urso e Lollobrigida, gli AD di UniCredit, Cherry Bank, Trenitalia e SIMEST e i Presidenti di Agenzia ICE, Farmindustria e SACE - Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia- Quartiere fieristico IEG di Vicenza - Terza edizione della manifestazione fieristica dedicata a tecnologie, innovazione e competenze per l'industria manifatturiera con più di 300 espositori, oltre 3.000 soluzioni tecnologiche e un programma composto da 70 eventi tra convegni specialistici e workshop, a cui prenderanno parte oltre 200 speaker Interverranno tra gli altri, i Ministri Urso e Lollobrigida, gli AD di UniCredit, Cherry Bank, Trenitalia e SIMEST e i Presidenti di Agenzia ICE, Farmindustria e SACE- Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia- Quartiere fieristico IEG di Vicenza - Terza edizione della manifestazione fieristica dedicata a tecnologie, innovazione e competenze per l'industria manifatturiera con più di 300 espositori, oltre 3.000 soluzioni tecnologiche e un programma composto da 70 eventi tra convegni specialistici e workshop, a cui prenderanno parte oltre 200 speaker- Quartiere fieristico di Italian Exhibition Group - Quarta edizione dell'evento dedicato a innovazione tecnologica, formazione e applicazioni pratiche per le imprese manifatturiere del Nordest. Promosso da Arroweld Italia, ci saranno oltre 70 brand presenti, italiani e internazionali e 20 seminari- Inizia la riunione di politica monetaria08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di settembre09:30 -- La Lanterna, Roma - Appuntamento annuale che Axon Italia organizza per presentare le più recenti innovazioni dedicate alla sicurezza pubblica. Interverranno, tra gli altri, i Sottosegretari del Ministero?dell'Interno, Molteni e Ferro (in attesa di conferma) e il Direttore del Servizio per la Sicurezza Cibernetica, Zambonini10:00 -- Trento, Castello del Buonconsiglio - Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti sarà presente al 100° Anniversario del Gruppo Sportivo Sciatori "Fiamme Gialle" e 60° Anniversario Soccorso Alpino della GdF10:00 -- Sala polifunzionale Presidenza Consiglio Ministri - Terza edizione della manifestazione dal tema "Dare identità alla filiera Ho.Re.Ca: Riconoscere, Riformare, Rilanciare" organizzato da AGroDiPAB10:00 -- Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - settembre 202510:30 -- Salone delle Fontane, Roma - Evento, organizzato da ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio). Tema di quest'anno è "Risparmio: tutela, inclusione, sviluppo". Interverranno i Presidenti di Acri, Abi e Ipsos, il Governatore della Banca d’Italia e il Ministro dell'Economia e delle Finanze11:00 -- Trento - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarà alla cerimonia del 100° anniversario del gruppo sportivo sciatori "Fiamme gialle" e del 60° anniversario del Soccorso alpino della Guardia di Finanza. - Asta BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30/09/2025- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: A seguito della riunione del C.d.A. è prevista una conference call/meeting con la comunità finanziaria - CDA: Approvazione dell'Interim Management Statement al 30 settembre 2025- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo - Evento digitale - 6ª edizione del Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24, focalizzato sull'elaborazione di una una nuova politica industriale per sostenere l'export italiano nell'era nell'era del Trump bis. Interverranno tra gli altri, i Ministri Urso e Lollobrigida, gli AD di UniCredit, Cherry Bank, Trenitalia e SIMEST e i Presidenti di Agenzia ICE, Farmindustria e SACE - Quartiere fieristico IEG di Vicenza - Terza edizione della manifestazione fieristica dedicata a tecnologie, innovazione e competenze per l'industria manifatturiera con più di 300 espositori, oltre 3.000 soluzioni tecnologiche e un programma composto da 70 eventi tra convegni specialistici e workshop, a cui prenderanno parte oltre 200 speaker- Quartiere fieristico di Italian Exhibition Group - Quarta edizione dell'evento dedicato a innovazione tecnologica, formazione e applicazioni pratiche per le imprese manifatturiere del Nordest. Promosso da Arroweld Italia, ci saranno oltre 70 brand presenti, italiani e internazionali e 20 seminari Promosso da Arroweld Italia, ci saranno oltre 70 brand presenti, italiani e internazionali e 20 seminari- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Conferenza stampa di Jerome Powell- Inizia la riunione di politica monetaria- Allianz MiCo Milano - 10ª edizione del più importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti "Talento Generativo". Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori- Inizio della Riunione di politica monetaria presso la Banca d'Italia a Firenze- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi09:00 -- Sala Polifunzionale PCM - Workshop "PRM – Per Riuscire Meglio" dal titolo "Le nuove sfide di Enac: dall’Italia verso l'Europa" organizzato da Enac e promosso insieme al Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. Intervengono, tra gli altri, il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Enac Alexander D'Orsogna09:30 -- Auditorium Conciliazione, Roma - Evento istituzionale di Federmanager per celebrare l'80° anniversario della fondazione, con la partecipazione di rappresentanti del Governo, del mondo produttivo e della dirigenza industriale. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Urso, il Viceministro Leo, il Sottosegretario Butti e in attesa di conferma, i ministri Ciriani e Calderone11:00 -- Firenze - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella visiterà la sede della Fondazione Spadolini, in occasione del centenario della nascita di Giovanni Spadolini, e successivamente ci sarà un incontro con il Consiglio Direttivo della BCE11:00 -- Retribuzioni contrattuali - III Trimestre 202512:00 -- The Social Hub, Roma - Presentazione ufficiale della nuova edizione di BTO, l'evento dove il turismo dialoga con l'innovazione attraverso i topic: Hospitality, Digital Strategies, Destination e Food & Wine. Tema scelto "Cross-travel"15:00 -- Toronto - L'evento riunirà professionisti e aziende del settore energetico per mettere in luce strumenti e strategie innovative per far evolvere il comparto. - Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Asta BOT- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione del 3° trimestre 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q3 2025 Earnings Call- Risultati di periodo- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025 e Piano Strategico 2025-2031- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Risultati del III trimestre- Risultati di periodo - Evento digitale - 6ª edizione del Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24, focalizzato sull'elaborazione di una una nuova politica industriale per sostenere l'export italiano nell'era nell'era del Trump bis. Interverranno tra gli altri, i Ministri Urso e Lollobrigida, gli AD di UniCredit, Cherry Bank, Trenitalia e SIMEST e i Presidenti di Agenzia ICE, Farmindustria e SACE - Quartiere fieristico di Italian Exhibition Group - Quarta edizione dell'evento dedicato a innovazione tecnologica, formazione e applicazioni pratiche per le imprese manifatturiere del Nordest. Promosso da Arroweld Italia, ci saranno oltre 70 brand presenti, italiani e internazionali e 20 seminari- Quartiere fieristico IEG di Vicenza - Terza edizione della manifestazione fieristica dedicata a tecnologie, innovazione e competenze per l'industria manifatturiera con più di 300 espositori, oltre 3.000 soluzioni tecnologiche e un programma composto da 70 eventi tra convegni specialistici e workshop, a cui prenderanno parte oltre 200 speaker Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 3° trimestre 202509:00 -- Sala Buzzati, Milano - Settima edizione dell'evento organizzato da RCS Academy. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, Vice Presidente di Confindustria per la Transizione Ecologica e gli Obiettivi ESG11:30 -- Scuderie di Palazzo Altieri, Roma - L'Assemblea, dal titolo "Europa e Italia. Il mercato dei capitali per la competitività dell'industria immobiliare", sarà dedicata al tema degli investimenti nel settore immobiliare. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Confindustria Assoimmobiliare, Albertini Petroni, il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Fitto, il ministro Urso e la Vicepresidente della BEI, Vigliotti11:30 -- Auditorium La Nuvola, Roma - L'evento si svolge alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Parteciperà anche il ministro Giancarlo Giorgetti13:00 -- Camera dei Deputati - Quinta edizione del Rapporto Sud, "Le Utility per il rilancio economico del Mezzogiorno", un'indagine che Utilitalia redige sul settore delle utility nelle regioni meridionali con la collaborazione di SVIMEZ, valutandone gli impatti economici ed occupazionali14:15 -- Termine della Riunione di politica monetaria presso la Banca d'Italia a Firenze e annuncio tassi17:00 -- Camera dei deputati, Sala della Lupa - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarà alla cerimonia commemorativa del 25° anniversario della morte di Riccardo Misasi. - Asta Medio-Lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati - CDA: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 30 settembre 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e Conference Call per la presentazione del Piano Strategico 2025-2031 alla comunità finanziaria- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo con Massimo Battaini, CEO di Prysmian- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Live webcast e conference call - CDA: Consegne e ricavi del terzo trimestre 2025- Risultati di periodo - Quartiere fieristico di Italian Exhibition Group - Quarta edizione dell'evento dedicato a innovazione tecnologica, formazione e applicazioni pratiche per le imprese manifatturiere del Nordest. Promosso da Arroweld Italia, ci saranno oltre 70 brand presenti, italiani e internazionali e 20 seminari Promosso da Arroweld Italia, ci saranno oltre 70 brand presenti, italiani e internazionali e 20 seminari- Allianz MiCo Milano - 10ª edizione del più importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti "Talento Generativo". Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. - Italia - Scope pubblica la revisione del merito di credito- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle amministrazioni locali; Conti finanziari settoriali11:30 -- Terminal 5, Aeroporto Leonardo da Vinci - Cerimonia in occasione del 65° anniversario della fondazione dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci", alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde presso la Banca d'Italia a Firenze- Regolamento BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 30 settembre 2025 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendi- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari - CDA: Esame dei Ricavi al 30 settembre 2025- Risultati di periodo 