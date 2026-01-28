Eventi e scadenze del 28 gennaio 2026

(Teleborsa) -
Mercoledì 28/01/2026 Appuntamenti
: Attività istituzionali - Presidente della Repubblica negli Emirati Arabi Uniti
- Visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella negli Emirati Arabi Uniti (da martedì 27/01/2026 a giovedì 29/01/2026) FOMC
- Conferenza stampa di Jerome Powell FOMC
- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi BOJ
- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 18 e 19 dicembre 2025 Bank of Canada
- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi New Year's Forum 2026
- Roma - Forum internazionale il 28 presso Palazzo Farnese (Ambasciata Francese) su democrazia, indipendenza UE, equilibri intergenerazionali e spesa pubblica; il 29 all'Auditorium Parco della Musica su difesa, innovazione e regolamentazione tech. Coinvolge leader UE, economisti, rettori universitari, giornalisti e CEO. Tra gli interventi, Raffaele Fitto, Piero Cipollone, Carlo Cottarelli, il ministro Foti, l'ammiraglio Cavo Dragone e l'Ambasciata di Francia in Italia (da mercoledì 28/01/2026 a giovedì 29/01/2026) ECON - Frank Elderson
- Bruxelles - Dichiarazione introduttiva dell'attuale Vicepresidente del Consiglio di vigilanza della BCE e membro del Comitato esecutivo, Frank Elderson all'audizione per la nomina presso la Commissione per gli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo Banca d'Italia
- Conti patrimoniali
09:30 - Invecchiare bene in una società che cambia: il Programma Age-It e le politiche per il futuro
- Palazzo Wedekind, Roma - Evento organizzato da INPS e AGE-IT al quale parteciperanno, tra gli altri, Gabriele Fava (Presidente INPS), Valeria Vittimberga (Direttore Generale INPS), Francesco Maria Chelli (Presidente Istat), Andrea Lenzi (Presidente CNR) e Maria Teresa Bellucci (Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali)
10:00 - AGICI - CFO Utilities Conference
- Milano - Alla 3ª edizione della CFO Conference verrà approfondita la trasformazione del settore energetico, attraverso la presentazione dello Studio Utilities 2026, realizzato da AGICI con Accenture e Intesa Sanpaolo. Tra gli interventi, l'AD di AGICI e i CFO di A2A, IREN, HERA, Italgas, Snam, Ascopiave, Acea, Edison, Engie Italia, ERG e Terna
10:00 - "MED & Italian Energy Report"
- Conferenza stampa online di presentazione del 7° Rapporto Annuale "Med & Italian Energy report" a cura di SRM, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, e Politecnico di Torino. Tra gli interventi, Marco Boscolo (Head of European Regulatory and Public Affairs, Intesa Sanpaolo), Marco Gilli (Presidente di Fondazione Compagnia di San Paolo) e Massimo Deandreis (DG di SRM)
11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito
- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di dicembre 2025
14:00 - Camera dei Deputati - PNRR, audizione Ministro Lollobrigida
- La Commissione Agricoltura della Camera svolge l'audizione del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sullo stato di avanzamento degli interventi di competenza contenuti nel PNRR
14:15 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Mantovano
- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione dell'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano
15:00 - Question time - Ministro Urso
- Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera
16:00 - "Mobilità elettrica e industria italiana: i risultati della survey 2025"
- Palazzo Piacentini, Roma - L'evento sarà l'occasione per confrontarsi sullo stato e sulle prospettive della filiera automotive, partendo da una mappatura di circa 2.300 aziende del comparto che l'Osservatorio TEA ha intervistato. Saranno presenti rappresentanti delle Istituzioni, del mondo industriale e accademico, tra i quali il ministro Adolfo Urso e il Direttore dell'Osservatorio Tea, Francesco Zirpoli. L'evento si svolgerà alla presenza della stampa nazionale Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: ASML Holding
- Risultati di periodo: Q4 2025 AT&T
- Risultati di periodo Banca MPS
- CDA: Presentazione e valutazione regolamento per la lista consiliare in vista dell'Assemblea del 4 febbraio Compagnia Dei Caraibi
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Continental
- Risultati di periodo: FY 2025 De' Longhi
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Elsa Solutions
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Friends
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Gismondi 1754
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Levi Strauss
- Risultati di periodo Meta Platforms
- Risultati di periodo Microsoft
- Risultati di periodo Starbucks
- Risultati di periodo Tesla Motors
- Risultati di periodo Volvo Car Ab
- Risultati di periodo: Q4 2025 Whirlpool Corporation
