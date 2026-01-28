Eventi e scadenze del 28 gennaio 2026

Mercoledì 28/01/2026

(Teleborsa) -- Visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella negli Emirati Arabi Uniti- Conferenza stampa di Jerome Powell- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 18 e 19 dicembre 2025- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Roma - Forum internazionale il 28 presso Palazzo Farnese (Ambasciata Francese) su democrazia, indipendenza UE, equilibri intergenerazionali e spesa pubblica; il 29 all'Auditorium Parco della Musica su difesa, innovazione e regolamentazione tech. Coinvolge leader UE, economisti, rettori universitari, giornalisti e CEO. Tra gli interventi, Raffaele Fitto, Piero Cipollone, Carlo Cottarelli, il ministro Foti, l'ammiraglio Cavo Dragone e l'Ambasciata di Francia in Italia- Bruxelles - Dichiarazione introduttiva dell'attuale Vicepresidente del Consiglio di vigilanza della BCE e membro del Comitato esecutivo, Frank Elderson all'audizione per la nomina presso la Commissione per gli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo- Conti patrimoniali09:30 -- Palazzo Wedekind, Roma - Evento organizzato da INPS e AGE-IT al quale parteciperanno, tra gli altri, Gabriele Fava (Presidente INPS), Valeria Vittimberga (Direttore Generale INPS), Francesco Maria Chelli (Presidente Istat), Andrea Lenzi (Presidente CNR) e Maria Teresa Bellucci (Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali)10:00 -- Milano - Alla 3ª edizione della CFO Conference verrà approfondita la trasformazione del settore energetico, attraverso la presentazione dello Studio Utilities 2026, realizzato da AGICI con Accenture e Intesa Sanpaolo. Tra gli interventi, l'AD di AGICI e i CFO di A2A, IREN, HERA, Italgas, Snam, Ascopiave, Acea, Edison, Engie Italia, ERG e Terna10:00 -- Conferenza stampa online di presentazione del 7° Rapporto Annuale "Med & Italian Energy report" a cura di SRM, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, e Politecnico di Torino. Tra gli interventi, Marco Boscolo (Head of European Regulatory and Public Affairs, Intesa Sanpaolo), Marco Gilli (Presidente di Fondazione Compagnia di San Paolo) e Massimo Deandreis (DG di SRM)11:00 -- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di dicembre 202514:00 -- La Commissione Agricoltura della Camera svolge l'audizione del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sullo stato di avanzamento degli interventi di competenza contenuti nel PNRR14:15 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione dell'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano15:00 -- Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera16:00 -- Palazzo Piacentini, Roma - L'evento sarà l'occasione per confrontarsi sullo stato e sulle prospettive della filiera automotive, partendo da una mappatura di circa 2.300 aziende del comparto che l'Osservatorio TEA ha intervistato. Saranno presenti rappresentanti delle Istituzioni, del mondo industriale e accademico, tra i quali il ministro Adolfo Urso e il Direttore dell'Osservatorio Tea, Francesco Zirpoli. L'evento si svolgerà alla presenza della stampa nazionale- Asta BOT- Risultati di periodo: Q4 2025- Risultati di periodo- CDA: Presentazione e valutazione regolamento per la lista consiliare in vista dell'Assemblea del 4 febbraio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo: FY 2025- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q4 2025- Risultati di periodo