Festa del Cinema di Roma, premiati i vincitori della ventesima edizione

BNP Paribas

Poste Italiane

Terna

(Teleborsa) -della ventesima edizione della, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La manifestazione prodotta dallae promossa da(in rappresentanza del Ministero della Cultura),Industria Artigianato e Agricoltura di Roma evede comedal 2006."Vent’anni come Main Partner della Festa del Cinema di Roma rappresentano il racconto di una lunga storia fatta di collaborazione e condivisione che ha portato la kermesse ad essere uno degli appuntamenti del grande cinema nazionale e internazionale. Quest’anno celebriamo una doppia ricorrenza: 20 anni al fianco della Fondazione Cinema per Roma e 90 di impegno a sostegno dell’industria cinematografica italiana, contribuendo alla realizzazione di più di 5.000 film italiani, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema e ricevuto importanti premi in Italia e all’estero", ha commentato, Presidente di BNLe Findomestic Banca-Per il, la giuria presieduta dall’attrice, sceneggiatrice, autrice e regista Paola Cortellesi e composta dal regista e sceneggiatore finlandese Teemu Nikki, il regista e sceneggiatore britannico William Oldroyd, lo scrittore e illustratore statunitense Brian Selznick e l’attrice franco-finlandese Nadia Tereszkiewicz, ha assegnato il riconoscimenti di:a LEFT-HANDED GIRL (LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI) di Shih-Ching Tsou,a NINO di Pauline Loquès, Miglior regia a WANG TONG per Chang ye jiang jin (Wild Nights, Tamed Beasts),ad ALIREZA KHATAMI per The Things You Kill,– Premio “Monica Vitti” a JASMINE TRINCA per Gli occhi degli altri,– Premio “Vittorio Gassman” ad ANSON BOON per Good Boy ed ilal cast del film 40 SECONDI.Ilè stato assegnato dalla giuria presieduta dal regista e produttore argentino Santiago Mitre con il regista e sceneggiatore britannico Christopher Andrews e l’attrice italiana Barbara Ronchi ha assegnato – fra i titoli delle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public – al film(sezione Freestyle). È stata inoltre assegnata unaagli attori Samuel Bottomley e Séamus McLean Ross per California Schemin’ di James McAvoy.Per il, alla sua prima edizione, la giuria presieduta dal regista, direttore della fotografia, montatore e produttore rumeno Alexander Nanau e composta dal regista e sceneggiatore Santiago Maza e dalla produttrice Nadia Trevisan ha premiatodi Yegor Troyanovsky (Proiezioni Speciali). È stata inoltre assegnata una Menzione speciale al documentario Le Chant des forêts di Vincent Munier.Fra i titoli del Concorso Progressive Cinema, gli spettatori hanno assegnato ilal filmdi Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti.Nei giorni scorsi, la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma ha assegnato i seguenti riconoscimenti: Industry Lifetime Achievement Award a LORD DAVID PUTTNAM, Premio alla Carriera a RICHARD LINKLATER e JAFAR PANAHI, Premio Master of Film a EDGAR REITZ, Premio Progressive alla Carriera a NIA DACOSTA. La Regione Lazio ha assegnato il premio “Lazio Terra di Cinema” a CAN YAMAN.