Fine Foods, rilevate 14.650 azioni proprie

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 20 al 24 ottobre 2025, complessivamente 14.650 azioni proprie (pari allo 0,0573% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 9,4157 euro per un controvalore pari a 137.939,48 euro.

A seguito degli acquisti indicati, al 24 ottobre il Produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.349.230 azioni proprie, pari al 5,2787% del capitale sociale.

Intanto, in Borsa, Fine Foods & Pharmaceuticals registra una flessione dell'1,28% rispetto alla vigilia e si attesta a 9,24 euro.



