Fine Foods, Intesa lima target price: punto di ingresso interessante dopo reazione eccessiva

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 12,5 euro
per azione (dai precedenti 12,8 euro) il target price
su Fine Foods & Pharmaceuticals
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 38%.
Gli analisti scrivono che i risultati 2025
sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative
: le vendite dell'esercizio 2025 si sono mantenute su buoni livelli (+3,4% su base annua), con una forte performance delle divisioni Pharma (+12,4% su base annua) e Cosmetics (+19,4% su base annua), mentre la divisione Nutra ha registrato un calo del 4,3% (con una flessione più marcata nel quarto trimestre 2025 su base annua). Fine Foods ha riportato un margine EBITDA rettificato del 15,1%, un risultato solido, sebbene l'EBITDA rettificato sia risultato inferiore di circa il 2% rispetto alle previsioni. L'EBIT rettificato e l'utile netto rettificato sono stati inferiori alle stime a causa di ammortamenti e svalutazioni superiori alle attese
. L'indebitamento netto si è attestato a 47,9 milioni di euro (rapporto indebitamento netto/EBITDA 1,3x), un livello che ragionevole in considerazione del piano di investimenti in corso per aumentare la capacità produttiva.
"Continuiamo a ritenere interessante il profilo di investimento dell'azienda e vediamo molteplici fattori di crescita, che si estendono anche oltre il 2028 - si legge nella ricerca - L'azienda sta investendo attivamente per soddisfare la crescente domanda. Sebbene una Business Unit (Nutra) stia crescendo a un ritmo più lento, prevediamo che i margini del gruppo rimarranno solidi. Riteniamo che il calo del 23% del prezzo delle azioni dall'11 marzo sia stato eccessivo
e consideriamo il prezzo attuale un punto di ingresso interessante. Il titolo è attualmente scambiato a 6,9x EV/EBITDA rettificato 26 e 16,6x P/E rettificato 26 (rispettivamente con uno sconto del 36,5% e del 25,1% rispetto alla media dei concorrenti)".