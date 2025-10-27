Francoforte: rosso per K+S

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Kali und Salz
, che mostra un decremento dell'1,82%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di K+S
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,02 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 11,76. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 12,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)