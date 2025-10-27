Francoforte: scambi in positivo per Porsche

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso tedesco delle auto sportive
, in guadagno del 2,91% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Porsche
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Porsche
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Porsche
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 49,12 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 48,08. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)