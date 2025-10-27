Milano 16:36
42.937 +1,06%
Nasdaq 16:36
25.752 +1,55%
Dow Jones 16:36
47.466 +0,55%
Londra 16:36
9.645 -0,01%
Francoforte 16:36
24.265 +0,10%

Francoforte: scambi in positivo per Porsche

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Porsche
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso tedesco delle auto sportive, in guadagno del 2,91% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Porsche evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Porsche rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Porsche rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 49,12 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 48,08. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```