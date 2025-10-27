Germania e Italia rafforzano la leadership europea nel settore aerospaziale

(Teleborsa) - Dalla: ilinfluenza oggi quasi ogni aspetto della vita sociale e offre tecnologie centrali per il progresso e la connettività globale. Secondo le previsioni dell’e dil’con una crescita del 9,3% rispetto al 2024.In un contesto altamente competitivo,, si uniscono per rafforzare il posizionamento del settore a livello europeo. La cooperazione bilaterale promuovenell’osservazione della terra e nelle comunicazioni spaziali. A livello politico, la collaborazione è supportata dal Piano d’Azione italo-tedesco firmato nel 2023, dale da programmi europei come. Inoltre, secondo stime condivise a livello europeo, i contributi all’ESA di entrambi i Paesi aumenteranno: per il periodo 2026–2028, la Germania prevede infatti di investire oltre 5 miliardi di euro,Ilrappresenta unasidi entrambi i Paesi per discutere soluzioni concrete e possibilità di collaborazione volte a rafforzare il ruolo dell’Europa nello sviluppo tecnologico del settore. Aziende comeillustreranno progetticoncreti nelle tecnologie NewSpace e nelle infrastrutture dati a favore dello sviluppo del settore aerospaziale, oltre a esempi concreti di collaborazione tra i due paesi.sottolinea la rilevanza strategica della cooperazione italo-tedesca: "Con il German-Italian Aerospace Forum vogliamo orientare in modo mirato le basi perGrazie alla cooperazione bilaterale in settori chiave come sistemi di lancio, infrastrutture satellitari e comunicazioni spaziali, creiamo progetti concreti che non solo stimolano l’innovazione, ma posizionano l’Europa a lungo termine come forza trainante nell’economia dello spazio a livello globale"., evidenzia inoltre: "Poiché l’industria aerospaziale ha una crescente importanza per la difesa e la sicurezza, le comunicazioni, la meteorologia, l’agricoltura, la geologia nonché per la lotta ai cambiamenti climatici, il settore ha un ruolo centrale per l’autonomia strategica dell’Europa e quindi per la sua prosperità. G, sono partner naturali per il raggiungimento di questi obiettivi. Sono quindi lieto di unirmi domani alla forte comunità imprenditoriale italo-tedesca nel quadro del ‘German-Italian Aerospace Forum 2025’ per sperimentare in prima persona la profondità e la sostanza della nostra cooperazione industriale in questo campo".Dopo i saluti di(Country Managing Partner Italia, DLA Piper),(Ambasciatore tedesco a Roma) ed(Presidente ITKAM), nonché i keynote speech di associazioni come AIAD e BDLI, il Forum offre un palco al, dove cooperazione bilaterale, capacità d’innovazione e competenze strategiche si traducono in prospettive operative concrete per il futuro del settore spaziale europeo.