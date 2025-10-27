Halloween in Italia: boom di caramelle e vendite in crescita del 13% nel mese di ottobre

(Teleborsa) - Nonostante le origini irlandesi,la "notte delle streghe", quest'anno verrà festeggiata da, tra travestimenti, musica, balli e l’immancabile tradizione del "dolcetto o scherzetto?".Protagoniste assolute di questa ricorrenza sono sicuramente le, il prodotto dolciarioche superano cioccolatini (56%), snack (38%) e biscotti (32%). E, proprio durante il periodo di Halloween, questo comparto vive il momento di massimo consumo tra i nostri connazionali. Come emerge da un’elaborazionenel 2024 le vendite di caramelle nel mese di ottobreUn settore, quello delle caramelle, che nel 2024 ha raggiunto un valore di, risultato che dimostra una sostanziale tenuta in un momento di evidente e diffusa difficoltà dei consumatori.Un comparto all’avanguardia capace di intercettare i gusti dei consumatori moderni, anche giovani, proponendo nuovi prodotti e gusti. Basti pensare che, a fronte di circa 35-40 ricette realizzate. Prodotti con gusti o formati diversi, ricette rivisitate negli ingredienti, fino a veri e propri nuovi concept. Un lavoro di sinergia che coinvolge diverse aree aziendali e figure professionali al punto che dall’ideazione alla produzione di una nuova caramella passa circa 1 anno, per arrivare in alcuni casi anche a 2."Le caramelle sono un prodotto dalla storia pluricentenaria, ma con una costante capacità di guardare al futuro", afferma. "Ogni giorno le aziende dolciarie lavorano per trovare il gusto perfetto e nuove combinazioni di sapore che possano assecondare il piacere di provare questo prodotto. Gli ultimi trend innovativi hanno riguardato, in particolare,, in grado di coniugare gusto e benefici per il benessere delle persone, in quanto contengono nutrienti come vitamine, minerali e probiotici in dosi concentrate per supportare funzioni fisiologiche dell'organismo".Secondo una recente indagine commissionata da, nel nostro Paese quasi la totalità della popolazione (95%) consuma caramelle e circaTra chi le consuma spesso, troviamo soprattutto abitanti di Sicilia (37%), Lombardia (35%), Campania (33%) e Puglia (33%).Il gusto di caramelle più amato dai nostri connazionali? Èche si piazza in testa alla classifica dei sapori più apprezzati, seguito dalla menta forte o balsamica (39%) e dalla liquirizia (36%). Completano la "top" dei gusti più desiderati il gruppo composto da "menta, eucalipto, anice" (34%) e dai frutti di bosco (27%).