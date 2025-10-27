Halloween in Italia: boom di caramelle e vendite in crescita del 13% nel mese di ottobre

(Teleborsa) - Nonostante le origini irlandesi, Halloween,
la "notte delle streghe", quest'anno verrà festeggiata da circa 11 milioni di italiani di ogni età
, tra travestimenti, musica, balli e l’immancabile tradizione del "dolcetto o scherzetto?".
Protagoniste assolute di questa ricorrenza sono sicuramente le caramelle
, il prodotto dolciario più consumato (65%),
che superano cioccolatini (56%), snack (38%) e biscotti (32%). E, proprio durante il periodo di Halloween, questo comparto vive il momento di massimo consumo tra i nostri connazionali. Come emerge da un’elaborazione Unione Italiana Food su dati NIQ,
nel 2024 le vendite di caramelle nel mese di ottobre sono state più alte del 13% rispetto alla media mensile, per un valore di oltre 55 milioni di euro
.
Un settore, quello delle caramelle, che nel 2024 ha raggiunto un valore di oltre 586 milioni di euro pari a 56 milioni di kg di caramelle vendute
, risultato che dimostra una sostanziale tenuta in un momento di evidente e diffusa difficoltà dei consumatori.L'innovazione tra i principali punti di forza: ogni anno lanciate 10-15 caramelle
Un comparto all’avanguardia capace di intercettare i gusti dei consumatori moderni, anche giovani, proponendo nuovi prodotti e gusti. Basti pensare che ogni anno vengono lanciate sul mercato in media 10-15 nuove caramelle
, a fronte di circa 35-40 ricette realizzate. Prodotti con gusti o formati diversi, ricette rivisitate negli ingredienti, fino a veri e propri nuovi concept. Un lavoro di sinergia che coinvolge diverse aree aziendali e figure professionali al punto che dall’ideazione alla produzione di una nuova caramella passa circa 1 anno, per arrivare in alcuni casi anche a 2.
"Le caramelle sono un prodotto dalla storia pluricentenaria, ma con una costante capacità di guardare al futuro", afferma Luigi Serra, produttore e portavoce del progetto Piacere, Caramelle
. "Ogni giorno le aziende dolciarie lavorano per trovare il gusto perfetto e nuove combinazioni di sapore che possano assecondare il piacere di provare questo prodotto. Gli ultimi trend innovativi hanno riguardato, in particolare, le caramelle senza zucchero e soprattutto quelle nutraceutiche
, in grado di coniugare gusto e benefici per il benessere delle persone, in quanto contengono nutrienti come vitamine, minerali e probiotici in dosi concentrate per supportare funzioni fisiologiche dell'organismo".Il 95% degli italiani consuma caramelle: il gusto preferito è agli agrumi
Secondo una recente indagine commissionata da Unione Italiana Food ad AstraRicerche
, nel nostro Paese quasi la totalità della popolazione (95%) consuma caramelle e circa 1 italiano su 3 (31%) lo fa almeno 3-4 volte a settimana.
Tra chi le consuma spesso, troviamo soprattutto abitanti di Sicilia (37%), Lombardia (35%), Campania (33%) e Puglia (33%).
Il gusto di caramelle più amato dai nostri connazionali? È quello agli agrumi (44%),
che si piazza in testa alla classifica dei sapori più apprezzati, seguito dalla menta forte o balsamica (39%) e dalla liquirizia (36%). Completano la "top" dei gusti più desiderati il gruppo composto da "menta, eucalipto, anice" (34%) e dai frutti di bosco (27%).