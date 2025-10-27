"Il Futuro in Movimento": la Fondazione Guido Carli stringe l'asse con istituzioni e imprese

(Teleborsa) - In tempi di tensioni e incertezze planetarie, la credibilità ha un valore, anche economico: è un asset intangibile che rassicura mercati, Governi e comunità internazionale sulla capacità di un Paese di generare reddito e vantaggi futuri a beneficio dell'intera popolazione. Un Patto tra istituzioni e imprese per un'Italia affidabile e strategica sullo scacchiere internazionale sarà il lascito dellain programma a Roma il 28 novembre 2025 alle ore 17.30 nella Sala Koch del Senato della Repubblica. Dopo l'apertura della Vice Presidente del Senato,e il saluto del Presidente della Fondazione Guido Carli,il Ministro dell'Interno,, terrà un discorso sul valore della sicurezza e della stabilità come precondizioni imprescindibili per la reputazione e la competitività della Nazione.A seguire, moderate dalla giornalista e conduttrice Mediaset, le testimonianze di imprenditori e top manager illustri che rappresentano i settori portanti del sistema Paese – dall'energia, una delle principali sfide della nostra epoca, alla finanza, fino all'agroalimentare – e l'impegno sociale che caratterizza, e qualifica, il modello di sviluppo italiano. L'Amministratore delegato di Eni,discuterà di equilibri globali in dialogo con il Direttore dell'Agenzia Agi,. Sul tema "impresa e visione" si confronterannoFondatore PizzAut;Co-fondatrice della Comunità di San Patrignano;AD Mutti;Presidente Borsa Italiana;Presidente Coldiretti;, AD Illycaffè. Le conclusioni saranno affidate al Prefetto di Roma,"Abbiamo voluto dedicare la Convention di quest'anno all'avvenire da costruire per le nuove generazioni – spiega–. Per questo abbiamo individuato nella credibilità il fattore chiave che intendiamo celebrare, nel nome di Guido Carli: della sua autorevolezza lo statista che fu Governatore della Banca d'Italia e Ministro del Tesoro aveva fatto un'arma per difendere la lira e la reputazione dell'Italia in anni tempestosi e per garantire opportunità ai giovani, basate sul riconoscimento del merito e sullo sviluppo delle competenze. Ringrazio le donne e gli uomini che hanno accolto il nostro invito, permettendoci di radunare al Senato insigni professionisti che ogni giorno, ciascuno nel proprio settore strategico, investono risorse ed energie per guidare il Paese verso un domani che sia non solo più competitivo, ma anche più giusto. L'obiettivo condiviso è stringere le maglie di una rete tra Istituzioni, Impresa e Società civile capace di rafforzare, insieme con la fiducia degli investitori, il protagonismo italiano nel contesto globale. Con tutti, nella consapevolezza che anche dalle loro mani passa il destino dell'Italia 'in movimento', vogliamo siglare un Patto fondato su etica e responsabilità: un accordo che possa rappresentare un impegno concreto per infondere speranza nel progresso economico e sociale della Nazione. Ce lo ha ricordato recentemente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, citando le parole di Francesco Merloni: 'Posso dire che, a conclusione di ciascuna crisi, sono emersi coloro che avevano saputo prepararsi alla ripresa successiva, prevedendo gli orientamenti del mercato, gli sviluppi della tecnologia, con il coraggio di scommettere sul futuro'. Era anche, quella sul futuro, la scommessa di Carli, per me nonno di straordinaria saggezza. Ed è la stessa in cui confidiamo anche oggi".L'appuntamento inaugurerà la stagione di attività 2025-2026 della Fondazione, tracciando il sentiero che culminerà nel mese di maggio 2026 con la XVII edizione del Premio Guido Carli. La Convention si svolgerà in presenza e sarà trasmessa anche in diretta streaming sui canali social della Fondazione Guido Carli.