Immobiliare quotato in crisi, serve listino dedicato e riduzione dell'aliquota all'ingresso

(Teleborsa) - Ilè segnato da una "": a fronte di un patrimonio immobiliare tra i più rilevanti in Europa, che contribuisce ad oltre il 19% del PIL, la; in particolare, soltanto lo 0,06% del real estate commerciale risulta quotato in Borsa, ovvero il livello più basso tra i principali Paesi europei. È quanto emerge dalla ricerca "L'esigenza di un ampliamento dell'immobiliare quotato a vantaggio dell'economia, della società e dei mercati finanziari", realizzata da SDA Bocconi School of Management in collaborazione con il CNCC-Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, e presentato oggi a Roma.La fotografia del mercato immobiliare quotato italiano, che emerge dall'analisi approfondita svolta, mostra come il(Società di Investimento Immobiliare Quotate), introdotto oltre un decennio fa,a sostenere un ecosistema dinamico e liquido.Spiccano le: oltre al numero esiguo di società immobiliari quotate italiane attive, che si è ulteriormente ridotto negli anni, si evidenzia anche una capitalizzazione marginale che, complessivamente, nel 2024 era di appena 600 milioni di euro (in Spagna 30 miliardi, in Germania 60 miliardi).La ricerca ha evidenziato anche lo(le SIIQ italiane quotano mediamente a -75% rispetto al valore netto degli asset, segnale di una sfiducia strutturale del mercato) e il(pari allo 0,36% del PIL per il 2024, contro una media dello 0,8% per il commercial real estate delle sei maggiori economie dell'Europa occidentale).Un altro aspetto rilevante è una: l'adozione in Italia del regime SIIQ da parte dei REIT residenti in altri Stati europei è fortemente penalizzata dall'attuale sistema di tassazione delle branch e delle controllate; inoltre, l'ingresso nel regime è soggetto ad un'imposta del 20%, che appare elevata rispetto all'attuale aliquota di tassazione delle imprese.Dal raffronto eseguito a livello europeo si evidenzia come in altri Paesi il mercato REIT abbia saputo crescere su basi normative e fiscali solide, rendendo strategico il comparto immobiliare quotato nei portafogli degli investitori istituzionali, favorendo la rigenerazione urbana e accelerando gli investimenti ESG. Tra tutti,, che, con la riforma delle SOCIMI del 2012, ha trasformato un comparto marginale in un mercato da oltre 14 miliardi di euro di investimenti annui, segnando solo nel 2024 un incremento del 22%.Le conclusioni, a cui giunge lo studio, mostrano una, attraverso un quadro normativo più aperto e lungimirante, capace di supportare la valorizzazione del patrimonio immobiliare italiano, anche favorendo la rigenerazione urbana e l'efficientamento energetico, e trasformandolo in un volàno di investimenti, occupazione e innovazione.Individuate le best practice europee, l'allineamento normativo punterebbe ad attrarre capitali privati e istituzionali, mediante: promozione, tra gli investitori istituzionali e gli investitori retail, della conoscenza dei vantaggi derivanti dall'inserimento dei REIT e del real estate quotato nei loro portafogli di investimento;(iter documentali, fiscali e regolamentari) per le SIIQ startup che decidano di quotarsi (asset oltre 50 milioni di euro);, permettendo ai REIT europei di costituire e controllare in Italia veicoli SIINQ non quotati (modello SOCIMI) o di operare tramite branch alle stesse condizioni delle SIIQ quotate), favorendo così una rapida espansione del comparto anche grazie all'afflusso di capitali globali;, riducendo l'aliquota applicata al momento dell'ingresso sulla differenza tra valore contabile e valore di mercato degli immobili, oppure rimandandone l'applicazione al momento della cessione degli immobili, così come avviene in altri Stati europei;, rafforzando la trasparenza e gli incentivi per gli investitori istituzionali, in linea a Solvency II e Basilea III.