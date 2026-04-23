Cy4Gate, contratto da 4,2 milioni con cliente istituzionale europeo per soluzioni di Decision Intelligence

(Teleborsa) - Cy4Gate Group , player della cyber security e cyber intelligence quotato su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto un contratto annuale da circa 4,2 milioni di euro con un primario cliente istituzionale europeo per la fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate in ambito Decision Intelligence a supporto delle Law Enforcement Agencies.



La soluzione consentirà di trasformare flussi di dati eterogenei (da fonti strutturate e non strutturate) in un patrimonio informativo coerente a supporto di processi decisionali più rapidi ed efficaci. Il contratto rientra nel perimetro della piattaforma Quipo, il prodotto proprietario di Cy4Gate dedicato alla Decision Intelligence.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

Condividi

```