Imprese e infiltrazioni mafiose: razionamento credito aumenta rischio illegalità

(Teleborsa) -, che in molti casi si trovano a non poter rifiutare un prestito proveniente da fonte illecita, che le trasforma in. E' quanto emerge da unoistituita presso laed impegnata nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.Lo studio intitolato "Un prestito che non puoi rifiutare: razionamento del credito e infiltrazione della criminalità organizzata" mette in evidenza che "una una situazione di rischio insolvenzain cinque anni e(nel comparto immobiliare del 10%). Le imprese infiltrate mostrano tassi di sopravvivenza più elevati rispetto alle altre imprese con declassamento creditizio, suggerendo che la criminalità possa fungere da fonte alternativa di finanziamento per le aziende in difficoltà".I risultati dello studio - si sottolinea - "hanno: in particolare, durante i periodi di crisi economica, divienealle imprese sane ma vulnerabili, perorganizzata".L'analisi utilizza i dati delladelle imprese operanti in Italia potenzialmente connesse a contesti di criminalità organizzata. Ilal centro dell’analisi è il declassamento del, ovvero la transizione di un’impresa da uno stato di vulnerabilità finanziaria a una situazione di rischio insolvenza, misurata dal rating CERVED.La dinamica osservata suggerisce che il: quando le banche fanno venir meno il loro sostegno finanziario alle imprese, le organizzazioni mafiose possono intervenire offrendo la liquidità necessaria. Coerentemente con questa interpretazione lo studio mostra che leo rispetto ad altre imprese in difficoltà non infiltrate, pur registrando simili cali del fatturato, del livello di occupazione e della redditività. Le imprese infiltrate, che non sarebbero competitive in un mercato sano, ma che restano attive grazie a capitali illeciti.