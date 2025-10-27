International Care Company, Integrae SIM taglia target price e conferma Buy

International Care Company

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato aper azione (da 2,00 euro) ilsu(ICC), società italiana attiva nei servizi di assistenza e quotata su Euronext Growth Milan, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 48%.Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale per il 1H25, gli analisti hannosia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavipari a 9,10 milioni di euro e un EBITDA pari a 0,50 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 5,5%.Per gli, si aspettano che i ricavi possano aumentare fino a 11,40 milioni di euro (CAGR 24-27: 10,4%) nel FY27, con EBITDA pari a 1,75 milioni di euro (corrispondente a una marginalità del 15,4%), in crescita rispetto a -0,13 milioni di euro del FY24 (corrispondente a un EBITDA margin del -1,5%). A livello patrimoniale, infine, si aspettano un livello sostanzialmente stabile di NFP pari a 0,17 milioni di euro di debito nel FY25.