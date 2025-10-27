Juventus in marginale rialzo in Borsa dopo l'esonero di Igor Tudor

(Teleborsa) - Seduta senza scossoni in Borsa
per Juventus Football Club
, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, dopo l'esonero di Igor Tudor
dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile, e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci.
La guida della Prima Squadra Maschile è stata affidata momentaneamente a Massimo Brambilla
, che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese.Juventus
estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 2,782 euro, con un aumento dello 0,29%
. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,825 e successiva a 2,905. Supporto a 2,745.