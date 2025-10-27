Milano 14:18
42.864 +0,89%
Nasdaq 24-ott
25.358 0,00%
Dow Jones 24-ott
47.207 0,00%
Londra 14:18
9.660 +0,15%
Francoforte 14:17
24.227 -0,05%

Juventus in marginale rialzo in Borsa dopo l'esonero di Igor Tudor

Finanza, Sport
(Teleborsa) - Seduta senza scossoni in Borsa per Juventus Football Club, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, dopo l'esonero di Igor Tudor dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile, e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci.

La guida della Prima Squadra Maschile è stata affidata momentaneamente a Massimo Brambilla, che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese.

Juventus estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 2,782 euro, con un aumento dello 0,29%. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,825 e successiva a 2,905. Supporto a 2,745.
