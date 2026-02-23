Juventus: il semestre chiude in rosso per 2,5 milioni, ma il patrimonio sale a 78 milioni

Juventus Football Club

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Gianluca Ferrero, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2025. Il periodo si è chiuso con unadi, in contrazione rispetto all'utile di 16,9 milioni dello scorso esercizio.Il calo dei, scesi a 260,6 milioni di euro (-11%), è attribuibile principalmente a minori proventi dalla gestionee a un effetto calendario (due partite casalinghe in meno). Hanno parzialmente compensato queste voci le(+15,1 milioni), grazie ai nuovi accordi conSul fronte dei, si registra un risparmio operativo di, derivante dalla razionalizzazione strutturale nell'area Corporate e Football. Pesano però costi non ricorrenti per 8,3 milioni, legati agli accantonamenti per l'esonero dell'allenatoree del suo staff, sostituiti a ottobre daIl dato più rilevante riguarda il, balzato a 77,9 milioni di euro (dai 13,2 milioni di giugno 2025) grazie al successo dell'diconcluso a novembre. L’si attesta a 298,8 milioni, influenzato dai pagamenti per le campagne trasferimenti ma mitigato dal positivo flusso di cassa operativo.La Società ha inoltre ottimizzato il debito tramite l'emissione di undaa 12 anni, sottoscritto da PGIM, che garantisce maggiore stabilità e una durata media superiore. Infine, Juventus conferma il rispetto dei parametri FIGC e UEFA sul costo del lavoro, nonostante l'apertura di un procedimento UEFA sulla Football Earning Rule i cui esiti sono attesi a fine stagione.