Juventus: il semestre chiude in rosso per 2,5 milioni, ma il patrimonio sale a 78 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club
, presieduto da Gianluca Ferrero, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2025. Il periodo si è chiuso con una perdita netta
di 2,5 milioni di euro
, in contrazione rispetto all'utile di 16,9 milioni dello scorso esercizio.
Il calo dei ricavi
, scesi a 260,6 milioni di euro (-11%), è attribuibile principalmente a minori proventi dalla gestione diritti calciatori
e a un effetto calendario (due partite casalinghe in meno). Hanno parzialmente compensato queste voci le sponsorizzazioni
(+15,1 milioni), grazie ai nuovi accordi con Stellantis Europe
e Detroit Metro
.
Sul fronte dei costi
, si registra un risparmio operativo di 18,3 milioni
, derivante dalla razionalizzazione strutturale nell'area Corporate e Football. Pesano però costi non ricorrenti per 8,3 milioni, legati agli accantonamenti per l'esonero dell'allenatore Igor Tudor
e del suo staff, sostituiti a ottobre da Luciano Spalletti
.
Il dato più rilevante riguarda il Patrimonio Netto
, balzato a 77,9 milioni di euro (dai 13,2 milioni di giugno 2025) grazie al successo dell'aumento di capitale
di 67 milioni
concluso a novembre. L’indebitamento finanziario netto
si attesta a 298,8 milioni, influenzato dai pagamenti per le campagne trasferimenti ma mitigato dal positivo flusso di cassa operativo.
La Società ha inoltre ottimizzato il debito tramite l'emissione di un bond
da 150 milioni di euro
a 12 anni, sottoscritto da PGIM, che garantisce maggiore stabilità e una durata media superiore. Infine, Juventus conferma il rispetto dei parametri FIGC e UEFA sul costo del lavoro, nonostante l'apertura di un procedimento UEFA sulla Football Earning Rule i cui esiti sono attesi a fine stagione.