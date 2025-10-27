Milano 16:37
42.933 +1,05%
Nasdaq 16:37
25.751 +1,55%
Dow Jones 16:37
47.459 +0,53%
Londra 16:37
9.644 -0,02%
Francoforte 16:37
24.256 +0,07%

Madrid: balza in avanti MAPFRE

Seduta positiva per la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, che avanza bene dell'1,81%.
