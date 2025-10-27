Milano 27-ott
42.912 +1,00%
Nasdaq 27-ott
25.822 +1,83%
Dow Jones 27-ott
47.545 +0,71%
Londra 27-ott
9.654 +0,09%
Francoforte 27-ott
24.309 +0,28%

New York: andamento negativo per Bath & Body Works

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, con una flessione del 3,41%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Bath & Body Works rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di breve periodo di Bath & Body Works sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 26,68 USD. Possibile una discesa fino al bottom 25,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 27,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
