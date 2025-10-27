Milano 16:43
42.922 +1,02%
Nasdaq 16:43
25.756 +1,57%
Dow Jones 16:43
47.466 +0,55%
Londra 16:43
9.635 -0,11%
Francoforte 16:43
24.255 +0,06%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Unicredit

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'istituto di credito, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%.

Lo scenario su base settimanale di Unicredit rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 61,88 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 62,89. Il peggioramento della banca di Piazza Gae Aulenti è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 61,24.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
