Quirinale, Fondazione CDP premiata da AIRC per sostegno a ricerca oncologica
(Teleborsa) - Il sostegno alla ricerca scientifica e la promozione del talento: con questa motivazione che Fondazione CDP ha ricevuto da Fondazione Airc il riconoscimento “Credere nella Ricerca” nel corso della cerimonia che si è tenuta al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A ritirare il premio, primo passo della campagna di sensibilizzazione “I Giorni della ricerca”, il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti e di Fondazione CDP, Giovanni Gorno Tempini, accompagnato dal Direttore Generale di Fondazione CDP, Francesca Sofia.

Il riconoscimento è stato conferito per aver affidato con continuità e fiducia ad AIRC il processo di valutazione dei progetti per il finanziamento della ricerca oncologica.? Fondazione CDP ha così potuto sostenere concretamente, con una donazione totale di 500mila euro in 4 anni, il lavoro di due scienziate vincitrici del bando AIRC “Southern Italy Scholars (SIS)”?indirizzato a giovani brillanti che operano in Italia meridionale e insulare. Il contributo ha permesso di sostenere le attività sperimentali delle ricercatrici, l’acquisizione di strumentazione avanzata e l’impiego di personale dedicato, con l’obiettivo di sviluppare nuove soluzioni diagnostiche e terapeutiche.

Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione CDP, ha commentato: “Il premio ricevuto da AIRC rappresenta per Fondazione CDP un’importante attestazione del valore che attribuiamo alla ricerca scientifica quale motore di progresso e
coesione sociale. Investire nel talento dei giovani ricercatori, in particolare nel Mezzogiorno, significa credere in un futuro in cui innovazione e merito costituiscono i pilastri di uno sviluppo sostenibile e inclusivo. La collaborazione con AIRC ci consente di contribuire a percorsi di ricerca indipendenti, orientati a generare nuove prospettive terapeutiche e a rafforzare il capitale umano del Paese.”
