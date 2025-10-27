Quirinale, Fondazione CDP premiata da AIRC per sostegno a ricerca oncologica

(Teleborsa) -con questa motivazione che Fondazione CDP ha ricevuto da Fondazione Airc il riconoscimento “Credere nella Ricerca” nel corso della cerimonia che si è tenuta al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica,A ritirare il premio, primo passo della campagna di sensibilizzazione “I Giorni della ricerca”, il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti e di Fondazione CDP,accompagnato dal Direttore Generale di Fondazione CDP, Francesca Sofia.è stato conferito per aver affidato con continuità e fiducia ad AIRC il processo di valutazione dei progetti per il finanziamento della ricerca oncologica.? Fondazione CDP ha così potuto sostenere concretamente, con una donazione totale di 500mila euro in 4 anni, il lavoro di due scienziate vincitrici del bando AIRC “Southern Italy Scholars (SIS)”?indirizzato a giovani brillanti che operano in Italia meridionale e insulare. Il contributo ha permesso di sostenere le attività sperimentali delle ricercatrici, l’acquisizione di strumentazione avanzata e l’impiego di personale dedicato, con l’obiettivo di sviluppare nuove soluzioni diagnostiche e terapeutiche.“Il premio ricevuto da AIRC rappresenta per Fondazione CDP un’importante attestazione del valore che attribuiamo alla ricerca scientifica quale motore di progresso ecoesione sociale. Investire nel talento dei giovani ricercatori, in particolare nel Mezzogiorno, significa credere in un futuro in cui innovazione e merito costituiscono i pilastri di uno sviluppo sostenibile e inclusivo. La collaborazione con AIRC ci consente di contribuire a percorsi di ricerca indipendenti, orientati a generare nuove prospettive terapeutiche e a rafforzare il capitale umano del Paese.”