SAIE Bari, La Fiera delle Costruzioni: quarta edizione chiusa con 31.728 visitatori

(Teleborsa) - Sila. La tre giorni organizzata daha riunito imprese, professionisti, istituzioni e associazioni di categoria alla Fiera del Levante di Bari per accendere i riflettori sulle: innovazione, efficienza energetica, trasformazione digitale e sicurezza. Con, l’edizione 2025 conferma la strategia vincente dell’alternanza annuale tra i poli fieristici di Bologna e Bari, in grado di valorizzare il tessuto imprenditoriale e professionale del settore delle costruzioni in tutta Italia, da Nord a Sud.Una strategia che prosegue:"Siamo orgogliosi dei numeri della quarta edizione di SAIE Bari, la più ampia in termini di spazio espositivo e la più partecipata di sempre – dichiara. Abbiamo riunito nel capoluogo pugliese tutte le anime del costruire, dalla progettazione all'impiantistica, passando per i materiali da costruzione, i serramenti, le soluzioni per l'efficienza energetica, le infrastrutture e le tecnologie digitali. Siamo felici di averlo fatto confacendo anche da palcoscenico per la presentazione di importanti studi di settore e ospitando dibattiti con i più grandi protagonisti della filiera, tra cui Ance e Federcostruzioni. SAIE, sia nella sua edizione di Bari che di Bologna, si conferma il luogo dove spirito di innovazione, competenze e dialogo si uniscono per permettere al settore di confrontarsi sul presente e pianificare il proprio futuro eUn grande grazie va ad espositori, visitatori e partner, la cui passione rende la nostra fiera fondamentale per la community del costruire italiano".Tanti iTra questi,che ancora una volta ha ribadito l’importanza del comparto delle costruzioni per l’economia nazionale. L’analisi ha fotografato unae una produzione che si attesta a quota 643 miliardi di euro. Numeri che descrivonopubblicato proprio durante la fiera, da cui emerge un clima di ottimismo diffuso:L’inaugurazione è stata dunque l’occasione per approfondire lo stato dell’arte del settore, grazie agli interventi di figure istituzionali e del mondo delle associazioni, come la Presidente di ANCE, la Vice Sindaca di Bari, la Direttora del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia. A queste si è aggiunta, tra le altre, la voce diPresidente uscente di Federcostruzioni, che ha presentato i dati del Rapporto.Proprio ache ha scelto all’unanimità il. È lui, con l’impegno di proseguire lo sviluppo della Federazione, mettendo al centro il tema dell’ambiente costruito e dell’edificio intesi come contenitore e contenuto: a lui vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di SAIE.Eccellente il riscontro della finale nazionale di, la tradizionale gara di arte muraria organizzata da Formedil, che ha vistoin un clima di partecipazione e orgoglio professionale. Sempre molto sentita la, i premi assegnati a imprese, intermediari e lavoratori che si sono contraddistinti per i loro comportamenti virtuosi, simbolo del grande contributo dato per diffondere la cultura del costruire in modo etico, sicuro e sostenibile.Numerosi poi icome laLo studio ha evidenziato lche raggiungono il 20% del totale e quelli meno performanti (classi F-G) che scendono al 45,3%, in calo di oltre 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente.Spazio anche al tema della sicurezza con il workshop "", organizzato dalla, a cui ha partecipato anche il. Durante il workshop è stata illustrata la bozza di proposta normativa dielaborata dalla Commissione del Ministero della Giustizia, insieme a un'innovazione tecnologica per la riduzione del rischio incendio sviluppata dal Politecnico di Bari in collaborazione con un'impresa del territorio.I padiglioni della Fiera del Levante di Bari hanno. Accanto alle aree espositive dedicate a Progettazione, Edilizia, Impianti e Servizi,, dimostrazioni pratiche, masterclass e momenti di formazione e aggiornamento con esperti, università e centri di ricerca, tutti con un altissimo tasso di partecipazione.