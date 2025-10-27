Salvini al Green Building Forum 2025 di Milano

(Teleborsa) - Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasportiha partecipato al Green Building Forum, a Milano, presso il Palazzo della Regione Lombardia.Il tema centrale dell'evento, "Una roadmap per il Paese Italia. La sfida climatica, una questione ambientale, economica e sociale", ha messo in primo piano il benessere delle persone, un'occasione di confronto e dialogo sulla creazione di un futuro sostenibile dove edifici e spazi urbani siano un luogo di connessione, inclusione e sostenibilità.è intervenuto nel panel dal titolo "Infrastrutture, efficienza e transizione possibile" parlando dei progetti riguardanti il piano casa, affitti brevi e sulle possibilità di investimenti nel settore.anno preso parte, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.