Da Italferr nasce FS Engineering: la tech-company del Gruppo FS lancia la sfida internazionale

(Teleborsa) -, realtà nata dall'evoluzione di, compagnia ingegneristica del. Non si tratta solo di un rembranding, ma di unnel percorso di evoluzione quarantennale della tech-company di Gruppo, che punta a diventare unper l’ingegneria integrata e digitale.All'evento di presentazione della nuova realtà - si legge su FS News - era presente il Ministro dei Trasporti e vicepremier, assieme ai vertici del Gruppo FS Italiane, il Presidentee l'AD, la Presidente di FS Engineeringe l'AD di FS Engineering"Con FS Engineering diamo forma a una visione industriale in cui l’ingegneria è leva strategica di crescita, innovazione e competitività per l’intero Gruppo FS. Un modello integrato e digitale che mette a sistema competenze, tecnologie e dati per governare opere complesse lungo tutto il loro ciclo di vita", ha spiegato l'AD del Gruppo FS, aggiungendo "FS Engineering valorizza l’eccellenza dell’ingegneria italiana, rafforzando sicurezza, sostenibilità e qualità delle infrastrutture, e posiziona il Gruppo come player di riferimento nei mercati globali dei grandi progetti e dei cantieri digitali".FS Engineering vuole essere, proponendosi comenon solo per il Gruppo FS, ma per l'intero Sistema Paese. Presente 15 Paesi e 5 continenti, la società del Gruppo FS, ma anche per le grandi opere in settori critici comeOra la società ha compiuto un ulteriore scatto in avanti, per, dove l’ingegneria tradizionale si fonde con le tecnologie di frontiera (piattaforme BIM, digital twins, monitoraggio smart, analisi avanzata, integrazione di Big Data, IoT e Intelligenza Artificiale). Un’evoluzione già riconosciuta a livello internazionale, come dimostrano i premi ricevuti nel 2025: dal riconoscimento ad Amsterdam per il “Digital Going Year in Infrastructure”, al Premio Innovazione SMAU 2025, fino al Premio OICE per la Sostenibilità.Il cambio di denominazione risponde alla, permettendo a FS Engineering di competere nei mercati globali delle infrastrutture complesse. La missione della nuova entità è anche, attraverso politiche green e lo sviluppo della mobilità sostenibile. Un’evoluzione già riconosciuta a livello internazionale, come dimostrano i premi ricevuti nel 2025: dal riconoscimento ad Amsterdam per il “Digital Going Year in Infrastructure”, al Premio Innovazione SMAU 2025, fino al Premio OICE per la Sostenibilità.