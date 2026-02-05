Da Italferr nasce FS Engineering: la tech-company del Gruppo FS lancia la sfida internazionale

(Teleborsa) - Nasce FS Engineering
, realtà nata dall'evoluzione di Italferr
, compagnia ingegneristica del Gruppo FS Italiane
. Non si tratta solo di un rembranding, ma di un passaggio cruciale
nel percorso di evoluzione quarantennale della tech-company di Gruppo, che punta a diventare un polo d'eccellenza globale
per l’ingegneria integrata e digitale.
All'evento di presentazione della nuova realtà - si legge su FS News - era presente il Ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini
, assieme ai vertici del Gruppo FS Italiane, il Presidente Tommaso Tanzilli
e l'AD Stefano Donnarumma
, la Presidente di FS Engineering Laura Martiniello
e l'AD di FS Engineering Dario Lo Bosco
.
"Con FS Engineering diamo forma a una visione industriale in cui l’ingegneria è leva strategica di crescita, innovazione e competitività per l’intero Gruppo FS. Un modello integrato e digitale che mette a sistema competenze, tecnologie e dati per governare opere complesse lungo tutto il loro ciclo di vita", ha spiegato l'AD del Gruppo FS Stefano Donnarumma
, aggiungendo "FS Engineering valorizza l’eccellenza dell’ingegneria italiana, rafforzando sicurezza, sostenibilità e qualità delle infrastrutture, e posiziona il Gruppo come player di riferimento nei mercati globali dei grandi progetti e dei cantieri digitali".
FS Engineering vuole essere motore dell'innovazione digitale per le grandi opere
, proponendosi come hub tecnico trasversale
non solo per il Gruppo FS, ma per l'intero Sistema Paese. Presente 15 Paesi e 5 continenti, la società del Gruppo FS si è affermata non solo in ambito ferroviario
, ma anche per le grandi opere in settori critici come l’energia, l’acqua, l’urbanistica e la logistica ambientale
.
Ora la società ha compiuto un ulteriore scatto in avanti, per posizionarsi come una vera e propria tech-company nel settore delle infrastrutture
, dove l’ingegneria tradizionale si fonde con le tecnologie di frontiera (piattaforme BIM, digital twins, monitoraggio smart, analisi avanzata, integrazione di Big Data, IoT e Intelligenza Artificiale). Un’evoluzione già riconosciuta a livello internazionale, come dimostrano i premi ricevuti nel 2025: dal riconoscimento ad Amsterdam per il “Digital Going Year in Infrastructure”, al Premio Innovazione SMAU 2025, fino al Premio OICE per la Sostenibilità.
Il cambio di denominazione risponde alla necessità di allineare l'identità del brand ai grandi player internazionali
, permettendo a FS Engineering di competere nei mercati globali delle infrastrutture complesse. La missione della nuova entità è anche legata ai criteri ESG
, attraverso politiche green e lo sviluppo della mobilità sostenibile. Un’evoluzione già riconosciuta a livello internazionale, come dimostrano i premi ricevuti nel 2025: dal riconoscimento ad Amsterdam per il “Digital Going Year in Infrastructure”, al Premio Innovazione SMAU 2025, fino al Premio OICE per la Sostenibilità.