Acri, Ipsos: presentata la 25a indagine sul risparmio degli italiani

(Teleborsa) - Durante la, organizzata dasotto l’, è stata presentata oggi a Roma l’indagine Ipsos-Acri 2025 sul rapporto degli italiani con il risparmio.Sul tema "", sono intervenuti il, il, il, il"Risparmio: tutela, inclusione, sviluppo" è il tema della Giornata di quest’anno. Il valore del risparmio viene analizzato attraverso tre prospettive:, ovvero quanto gli italiani percepiscono al sicuro i propri risparmi;, intesa come la capacità di allargare la platea di chi accede del risparmio;, cioè il contributo che il risparmio privato può offrire alla crescita del Paese.Il, anno che aveva registrato un cauto ottimismo in continuità con il 2023, all’indomani di un pessimo 2022 (invasione dell’Ucraina, aumento del costo dell’energia e dalle ricadute pesanti sui prezzi). Il": resta diffuso ilLa fiducia dei consumatori flette rispetto all’autunno 2024, mentre il mercato del lavoro dà segnali favorevoli (disoccupazione in calo), ma non sufficienti a compensare i timori.Sul, gli altri non vedono miglioramenti, quando non temono dei peggioramenti. Ne deriva una maggiore prudenza nella gestione economica, con un rafforzamento del risparmio precauzionale, consumi più selettivi e preferenza per la liquidità.Aumentano gli insoddisfatti della propria situazione economica;. Per quanto riguarda le aspettative dei prossimi 3 anni, la situazione personale divide gli italiani tra un 38% di ottimisti, un 39% che non vedono cambiamenti, e un 16% di seriamente preoccupati. I pessimisti sull’Italia sono il 53% a fronte di un 19% di ottimisti, mentre riguardo il proprio territorio i pessimisti scendono al 28%, bilanciati da un 26% di ottimisti.Riguardo le attese circa, si registra; per l’Europa il saldo tra chi si attende un miglioramento e chi prevede un peggioramento scende a -24 punti (da -16 nel 2024), per l’economia mondiale il saldo si attesta a -15 punti (-11 nel 2024; -16 nel 2023).in qualcuno dei componenti (29% nel 2025, dal 21% nel 2024), spesso per aver perso il posto di lavoro o per un peggioramento delle condizioni contrattuali e/o retributive.Nel 2025la generazione 18-30 resta più favorevole, mentre dai 45 anni in su, nel Sud e tra i meno istruiti, prevalgono posizioni maggiormente critiche. Pur restando maggioritaria l’idea che uscire dall’UE sarebbe un errore,Nel 2025anche perché la capacità effettiva di accantonare si riduce: più famiglie consumano tutto il reddito o attingono ai risparmi, le famiglie che risparmiano sono il 41%, in contrazione rispetto al 46% del 2024, il dato più basso dal 2018.Anche dal punto di vista finanziarioIl portafoglio delle famiglie resta ancor più fortemente ancorato alla liquidità;. La quota di risparmiatori che preferisce investire è minoritaria (circa un terzo) e, quando lo fa, privilegia strumenti semplici e percepiti come sicuri. Il possesso di prodotti finanziari è stabile nel tempo e mediamente poco diversificato. Le preferenze di investimento segnalano un parziale ritorno all’immobiliare e un arretramento sia della domanda di strumenti "sicuri" sia degli strumenti più rischiosi, mentre cresce la quota di coloro che non sanno indicare un investimento idoneo per le caratteristiche della loro famiglia.Aumenta la quota di italiani che conosce e intende utilizzare la destinazione del 5x1000 e aumentano quell: sono ancora una minoranza, ma in tre anni sono passati dal 22% del 2023, al 26% del 2024 al 33% del 2025.Il quadro che si delinea è quello di unche si riflette in. Un sentiment che incide su consumi, propensione e capacità di investimento e sulle scelte di portafoglio.e, se ben tutelato e indirizzato, può diventare anche il motore della crescita del Paese.