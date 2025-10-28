Analisi Tecnica: USD/YEN del 27/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,21%.
Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 153,008 con primo supporto visto a 152,543. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 152,339.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)