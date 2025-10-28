Bancomat, Burlando: "Nel 2026 da circuito a piattaforma di pagamento integrata. Pronta stablecoin di sistema"

(Teleborsa) - "Nel 2026 Bancomat opererà un importante passaggio da circuito di pagamento a vera e propria piattaforma di sistema
offrendo un'ampia gamma di servizi che le banche metteranno a disposizione dei consumatori
per coprire qualsiasi necessità di pagamento. Siamo infatti l'unico circuito che può offrire questa possibilità: dal pagamento in negozio e con cellulare, che dal 2026 sarà possibile tramite Bancomat globalmente tramite i nostri accordi di interoperabilità, ai pagamenti e-commerce globali fino al pagamento P2P in Italia, in Europa e prossimamente in tutto il mondo. Siamo consapevoli che il futuro della moneta è nella blockchain e stiamo lavorando su questo fronte.
Gli USA sono molto avanti nel campo della moneta digitale
ma a scapito della stabilità del sistema e per questo l'Europa può giocare veramente un ruolo da protagonista
creando una moneta digitale in euro ma regolata quindi emessa dalle banche e soggetta alla regolamentazione MICAR. Vogliamo evitare però che questa emissione sia frammentata e che ogni banca emetta la propria stablecoin
. Questo creerebbe la frammentazione che oggi esiste nelle carte e negli altri sistemi di pagamento. Noi crediamo che un'iniziativa di sistema, in grado di unire tutte le banche, sia la strada da seguire e quindi insieme all'ABI e alle banche italiane vogliamo lanciare una stablecoin facilitata da Bancomat e distribuita dalle banche. Una moneta di sistema che permetta una serie di casi d'uso
, dalle transazioni con l'estero a strumenti di risparmio sicuri come, ad esempio, i titoli di stato tokenizzati. Crediamo che questo sia il prossimo importante sviluppo della moneta e vogliamo essere gli abilitatori del sistema".
Così l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale di Bancomat Fabrizio Burlando
in un incontro alla vigilia del Salone dei Pagamenti che si apre domani a Milano.