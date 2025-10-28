BNL, utile ante imposte del terzo trimestre balza a 309 milioni di euro

(Teleborsa) - I depositi di Banca Nazionale del Lavoro (BNL)
sono in crescita nel terzo trimestre del 2025
(+0,3%/3T24), in particolare al livello delle imprese e dei clienti del Private Banking, parzialmente compensati dalla flessione nella clientela individuale. Il mix migliora, con un incremento dei depositi a vista (+2,7%/3T24) e un calo dei depositi a termine (-8,3%/3T24). Gli impieghi sono in aumento (+0,8%/3T24). È quanto comunicato dalla controllante francese BNP Paribas
nel diffondere i risultati di gruppo
.
Il trimestre "è caratterizzato una buona tenuta dei crediti alle imprese, parzialmente compensata dalla flessione del credito residenziale, per effetto di un approccio selettivo nella concessione dei mutui
", si legge nella nota.
La raccolta indiretta
aumenta del +5,6% rispetto al 30/09/2024, trainata dalla clientela del Private Banking (su tutti i prodotti), dai fondi comuni e dalla raccolta amministrata. La raccolta netta del Private Banking
si attesta a 0,8 miliardi di euro nel 3T25 (+2,8 miliardi di euro nei 9M25).
Il margine di intermediazione
, pari a 686 milioni di euro, è in rialzo del +0,3%/3T24. Il margine di interesse registra un calo contenuto legato al contesto di tassi e alla pressione concorrenziale sui depositi nel segmento imprese e sul credito residenziale. Le commissioni finanziarie sono in significativa crescita.
I costi operativi
, pari a 411 milioni di euro, sono in calo (-1,6%/3T24), grazie alle misure di riduzione strutturale degli oneri. L'effetto forbice è positivo (+1,9 punti). Il risultato lordo di gestione ammonta a 274 milioni di euro (+3,2%/3T24).
Con 57 milioni di euro, il costo del rischio
è in calo e si attesta a 31 punti base in rapporto agli impieghi alla clientela, a conferma del miglioramento continuo del profilo di rischio. Di conseguenza, dopo l'attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking alla linea di business Wealth Management (divisione IPS), BNL genera un utile ante imposte
di 309 milioni di euro, in considerevole aumento (+45,0%/3T24, al netto dell'impatto della rivalutazione delle partecipazioni azionarie), per effetto della crescita del risultato operativo.