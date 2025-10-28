Milano
Martedì 28 Ottobre 2025, ore 08.07
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (-0,18% alle 03:50)
Il Nikkei 225 continua gli scambi a 50.419,96 punti
28 ottobre 2025 - 03.50
Tokyo mostra un esiguo -0,18% alle 03:50 e passa di mano a 50.419,96 punti.
