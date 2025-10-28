Milano 27-ott
42.912 0,00%
Nasdaq 27-ott
25.822 +1,83%
Dow Jones 27-ott
47.545 +0,71%
Londra 27-ott
9.654 0,00%
Francoforte 27-ott
24.309 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,4%

SSE a 4.005,44 punti

Indice SSE +1,4% a quota 4.005,44 all'apertura pomeridiana.
