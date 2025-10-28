CdM approva il ddl sicurezza sul lavoro: arriva il badge elettronico nei cantieri

(Teleborsa) -: tante le novità delall'esame del Consiglio dei Ministri questo pomeriggio. Il decreto, frutto del confronto con le parti sociali, punta su formazione, prevenzione e controlli, nel tentativo di arginare gli incidenti e le morti sul lavoro, che sono in costante crescita.Fra le novità del ddl sicurezza sul lavoro si annoverano, che investono nella sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione,per rafforzare i controlli, ein cantiere.Il, una tessera di riconoscimento con un QR corde univoco che indentifica il lavoratore, sarà reso, per tutte le imprese in appalto e subappalto,. I test sono partiti la scorsa estate nei cantieri di Roma Capitale e in alcuni cantieri per la ricostruzione post sisma dell’Emilia Romagna. L'obiettivo del badge elettronico è verificare le presenze, il rispetto delle norme sulla sicurezza e prevenire gli infortuni., attivando iniziative disulla cultura della sicurezza sul lavoro. Un ruolo centrale sarà affidato all'Inail, che avrà il compito di promuovere campagne informative e progetti formativi a favore degli istituti scolastici, anche con riferimento alla sicurezza stradale. Rafforzate anche le coperture per gli studenti impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro, che copriranno non solo gli incidenti sul lavoro, ma anche gli incidenti in itinere.Quanto al rafforzamento dell'attività ispettiva, laha annunciatodel lavoro, più un. Prevista anche la stabilizzazione del personale sanitario Inail (94 unità), per presidiare attività prevenzione e cura svolte in modo molto qualificato.Istituito anche unai figli di vittime di incidenti sul lavoro, dalla scuola primaria agli studi universitari, che saranno corrisposte annualmente per importi da 3mila a 7mila euro.