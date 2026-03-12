Milano 9:10
44.726 -0,11%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:10
10.291 -0,61%
23.558 -0,35%

Appuntamenti macroeconomici del 12 marzo 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 12 marzo 2026
(Teleborsa) -
Giovedì 12/03/2026
13:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. 6,2%)
13:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. 4,3%)
13:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,46 Mln unità)
13:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,34 Mln unità; preced. 1,4 Mln unità)
13:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 213K unità)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -66,6 Mld $; preced. -70,3 Mld $)
15:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -42 Mld piedi cubi; preced. -132 Mld piedi cubi)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```