Appuntamenti macroeconomici del 12 marzo 2026

(Teleborsa) - Giovedì 12/03/2026
13:30 USA
: Apertura cantieri, mensile (preced. 6,2%)
13:30 USA
: Permessi edilizi, mensile (preced. 4,3%)
13:30 USA
: Permessi edilizi (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,46 Mln unità)
13:30 USA
: Apertura cantieri (atteso 1,34 Mln unità; preced. 1,4 Mln unità)
13:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 213K unità)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -66,6 Mld $; preced. -70,3 Mld $)
15:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -42 Mld piedi cubi; preced. -132 Mld piedi cubi)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))