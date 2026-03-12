USA, permessi edilizi gennaio -5,4% apertura cantieri +7,2%

(Teleborsa) - Giungono dati contrastanti a gennaio 2026 dal mercato edilizio americano
. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati hanno registrato un aumento del 7,2%
, attestandosi a 1,487 milioni di unità
, dopo la crescita del 4,8% registrato a settembre (dato rivisto da +6,2%).
I permessi edilizi
rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, un decremento del 5,4% a 1,376 milioni di unità
, dopo il +4,8% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un calo dei permessi più contenuto a 1,420 milioni dagli 1,455 milioni precedenti.