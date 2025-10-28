Euro digitale, Panetta (Bankitalia): per banche è grande opportunità a costi relativamente contenuti

(Teleborsa) - I"saranno. Questi costi poi saranno recuperati attraverso il signoraggio, ovvero i vantaggi che le banche centrali hanno dall'emettere moneta e da investire quella moneta in titoli sul mercato". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia,, intervenendo alla Giornata Mondiale del Risparmio del 2025.Rispetto a costi fino a circa 6 miliardi di euro per il sistema bancario europeo, Panetta ha evidenziato che "sono costi di adattamento: ogni volta che c'è uno strumento di pagamento, le banche devono adattare il loro sistema e la loro operatività, quindi è une non è un costo per la costruzione, questo lo paga l'Eurosistema".Sulle opportunità dell'euro digitale, il Governatore della Banca d'Italia ha ricordato che "oggi due terzi dei mercati dei pagamenti digitali è in mano a società straniere: sulle carte di credito due società statunitense, sui pagamenti online a una società anche quella statunitense". Al di là del problema di controllo delle transazioni e delle informazioni che viaggiano con i pagamenti, c'è anche un vantaggio in termini di possibilità di svolgere questa attività attraverso degli"., ed è essenziale che le banche partecipano, perché il successo di questo progetto dipenderà essenzialmente dalle banche", ha sottolineato Panetta."La liquidità è una giusta preoccupazione delle banche, però ricordo che questo è uno strumento che verrà messo con un limite massimo alla detenzione per i sottoscrittori - ha spiegato - Più di una certa cifra, che verrà definita nei mesi prossimi, non si potrà detenere, proprio perché. La liquidità viene decisa dalla banca centrale. Non c'è carenza di liquidità che la banca centrale non possa compensare, quindi sono tutte preoccupazioni legittime che però vi assicuro sono all'attenzione di chi in passato e oggi seguono il progetto dell'euro digitale".