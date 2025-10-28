Eventi e scadenze del 28 ottobre 2025

(Teleborsa) -
Martedì 28/10/2025 Appuntamenti
: Festival della Scienza di Genova
- 23ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Intrecci". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in 35 location, 19 mostre e 98 laboratori, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali (da giovedì 23/10/2025 a domenica 02/11/2025) UE - Consiglio "Agricoltura e pesca"
- Il Consiglio discuterà delle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2026. Per quanto riguarda l'agricoltura, i ministri discuteranno delle proposte sull'architettura verde nel quadro della PAC post-2027 e della situazione del mercato (da lunedì 27/10/2025 a martedì 28/10/2025) Attività di Governo - Viceministro Rixi in India e Qatar
- Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi sarà in missione ufficiale in India e in Qatar per una serie di incontri ad alto livello dedicati alla cooperazione nei settori della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti marittimi. L’obiettivo è quello di consolidare il ruolo dell’Italia come punto di approdo del Corridoio Imec che unirà India, Medio Oriente ed Europa (da lunedì 27/10/2025 a venerdì 31/10/2025) Banca d'Italia
- Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia A&T Nordest
- Quartiere fieristico IEG di Vicenza - Terza edizione della manifestazione fieristica dedicata a tecnologie, innovazione e competenze per l'industria manifatturiera con più di 300 espositori, oltre 3.000 soluzioni tecnologiche e un programma composto da 70 eventi tra convegni specialistici e workshop, a cui prenderanno parte oltre 200 speaker (da martedì 28/10/2025 a giovedì 30/10/2025) FOMC
- Inizia la riunione di politica monetaria Made in Italy Summit 2025
- Evento digitale - 6ª edizione del Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24, focalizzato sull'elaborazione di una una nuova politica industriale per sostenere l'export italiano nell'era nell'era del Trump bis. Interverranno tra gli altri, i Ministri Urso e Lollobrigida, gli AD di UniCredit, Cherry Bank, Trenitalia e SIMEST e i Presidenti di Agenzia ICE, Farmindustria e SACE (da martedì 28/10/2025 a giovedì 30/10/2025) Expo Industria 2025
- Quartiere fieristico di Italian Exhibition Group - Quarta edizione dell'evento dedicato a innovazione tecnologica, formazione e applicazioni pratiche per le imprese manifatturiere del Nordest. Promosso da Arroweld Italia, ci saranno oltre 70 brand presenti, italiani e internazionali e 20 seminari (da martedì 28/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
08:00 - ACEA
- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di settembre
09:30 - Axon Tech Summit Italia 2025
- La Lanterna, Roma - Appuntamento annuale che Axon Italia organizza per presentare le più recenti innovazioni dedicate alla sicurezza pubblica. Interverranno, tra gli altri, i Sottosegretari del Ministero?dell'Interno, Molteni e Ferro (in attesa di conferma) e il Direttore del Servizio per la Sicurezza Cibernetica, Zambonini
09:30 - INPS CIV - Rendiconto Sociale 2024
- Palazzo Wedekind, Roma - Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS, presenterà agli interlocutori istituzionali e associativi il Rendiconto sociale 2024. Nell'occasione, il CIV presenterà anche un Focus sulla Riforma della disabilità e non-autosufficienza, con particolare riferimento ai primi 9 mesi di sperimentazione in INPS. Tra gli interventi, Gabriele Fava (Presidente INPS), Valeria Vittimberga (DG INPS) e Claudio Durigon (Sottosegretario Ministero del Lavoro)
10:00 - Stati generali della Filiera HO.RE.CA
- Sala polifunzionale Presidenza Consiglio Ministri - Terza edizione della manifestazione dal tema "Dare identità alla filiera Ho.Re.Ca: Riconoscere, Riformare, Rilanciare" organizzato da AGroDiPAB
10:00 - BCE
- Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - settembre 2025
10:00 - Attività di Governo - Ministro Giorgetti
- Trento, Castello del Buonconsiglio - Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti sarà presente al 100° Anniversario del Gruppo Sportivo Sciatori "Fiamme Gialle" e 60° Anniversario Soccorso Alpino della GdF
10:30 - 101ª Giornata Mondiale del Risparmio
- Salone delle Fontane, Roma - Evento, organizzato da ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio). Tema di quest'anno è "Risparmio: tutela, inclusione, sviluppo". Interverranno i Presidenti di Acri, Abi e Ipsos, il Governatore della Banca d’Italia e il Ministro dell'Economia e delle Finanze
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Trento - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarà alla cerimonia del 100° anniversario del gruppo sportivo sciatori "Fiamme gialle" e del 60° anniversario del Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Sarà presente anche il ministro Giancarlo Giorgetti
11:30 - Banca d'Italia - Governatore Fabio Panetta
- Il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta interverrà alla 101ª Giornata Mondiale del Risparmio, organizzata a Roma dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI)
13:40 - Camera dei Deputati - Disabilità minori, audizione ministro Locatelli
- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull'autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola, svolge l'audizione del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli
14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Scornajenchi, Snam
- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione dell'amministratore delegato e direttore generale di Snam, Agostino Scornajenchi
14:00 - German-Italian Aerospace Forum
- DLA PIPER, Roma - Il Fprum, organizzato da ITKAM – Camera di Commercio Italiana per la Germania, riunirà figure di primo piano dell'industria, della ricerca e della politica di Italia e Germania per discutere le sfide globali e le opportunità del settore aerospaziale, per rafforzare la cooperazione bilaterale in uno dei comparti più strategici per innovazione, sicurezza e competitività internazionale Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BTP Short - BTP€i Aziende
: A.B.P. Nocivelli
- Assemblea: Bilancio Avio
- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati Biesse
- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30/09/2025 Compagnia Dei Caraibi
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Danieli
- Assemblea: Bilancio Farmacosmo
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Fervi
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Invesco Ltd
- Risultati di periodo Mediobanca
- Assemblea: Approvazione del bilancio al 30 giugno 2025 Moncler
- Appuntamento: A seguito della riunione del C.d.A. è prevista una conference call/meeting con la comunità finanziaria - CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30 settembre 2025 Paypal
- Risultati di periodo S.S. Lazio
- Assemblea: Bilancio Sysco
- Risultati di periodo Visa
- Risultati di periodo(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))