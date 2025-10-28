Farmacosmo, ricavi dei primi nove mesi 2025 in calo a doppia cifra, tiene il segmento Retail

(Teleborsa) - I ricavi
complessivi di Gruppo Farmacosmo
dei primi nove mesi del 2025 si attestano a circa 39,4 milioni di euro, in calo del 16%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per effetto principalmente della riduzione strategica e programmata dell’attività B2B
.
Il Gruppo continua a focalizzarsi sui canali per i quali ha riscontrato una maggiore redditività
nonostante una lieve riduzione dei volumi restando comunque trainato dal segmento Retail
(-1,8% YoY), che è sempre più predominante rispetto al B2B: al 30 settembre il peso del B2B è pari al 10%.
La crescita del canale retail
, che si compone dei portali farmacosmo.it, profumeriaweb.com, baucosmesi.it, pharmasi.it, farmawow.it, ContactU e le due farmacie/parafarmacie, è guidata da baucosmesi.it, ContactU e pharmasi.it
che crescono rispettivamente del 87%, 45% e 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi rispettivamente a circa 4,6 milioni, 604 mila euro e 3,3 milioni. Farmacosmo.it e profumeriaweb.it
continuano a concentrare i propri sforzi su una maggiore marginalità sul venduto vedendo i ricavi attestarsi a circa 22,6 milioni e 2,5 milioni rispettivamente in diminuzione del 12% e del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’AOV
(il carrello medio) dei portali è così figurato: Farmacosmo 102 euro, BauCosmesi 52 euro, Pharmasi 65 euro, ProfumeriaWeb 73 euro e Farmawow 94 euro, valori medi superiori a quelli che registrano in genere gli operatori sul mercato di riferimento.ContactU.it
, la startup di telepsicologia per pazienti e aziende raggiunge un fatturato di oltre 604 mila euro rispetto a 417 mila euro dello stesso periodo del 2024, in crescita del 45% anno su anno.