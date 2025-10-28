Farmacosmo, ricavi dei primi nove mesi 2025 in calo a doppia cifra, tiene il segmento Retail

Farmacosmo

(Teleborsa) - Icomplessivi di Gruppodei primi nove mesi del 2025 si attestano arispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per effetto principalmente dellaIl Gruppo continua a focalizzarsi sui canali per i quali ha riscontrato unanonostante una lieve riduzione dei volumi restando comunque trainato dal segmento(-1,8% YoY), che è sempre più predominante rispetto al B2B: al 30 settembre il peso del B2B è pari al 10%.La crescita del, che si compone dei portali farmacosmo.it, profumeriaweb.com, baucosmesi.it, pharmasi.it, farmawow.it, ContactU e le due farmacie/parafarmacie, è guidata dache crescono rispettivamente del 87%, 45% e 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi rispettivamente a circa 4,6 milioni, 604 mila euro e 3,3 milioni.continuano a concentrare i propri sforzi su una maggiore marginalità sul venduto vedendo i ricavi attestarsi a circa 22,6 milioni e 2,5 milioni rispettivamente in diminuzione del 12% e del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.L’(il carrello medio) dei portali è così figurato: Farmacosmo 102 euro, BauCosmesi 52 euro, Pharmasi 65 euro, ProfumeriaWeb 73 euro e Farmawow 94 euro, valori medi superiori a quelli che registrano in genere gli operatori sul mercato di riferimento., la startup di telepsicologia per pazienti e aziende raggiunge un fatturato di oltre 604 mila euro rispetto a 417 mila euro dello stesso periodo del 2024, in crescita del 45% anno su anno.