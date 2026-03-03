Lottomatica, utile in crescita a doppia cifra nel 2025 e proposto dividendo di 0,44 euro

Lottomatica

(Teleborsa) - Il gruppoha chiuso il 2025 conpari a 2,25 miliardi (+12%),856 milioni (+21%) ea 369 milioni (+45%). Proposta la distribuzione di undi 0,44 euro per azione: 375 milioni complessivamente sono stati restituiti agli azionisti (75 mln tramite dividendi e 300 mln tramite buyback). Sarà richiesta all'assemblea anche l'autorizzazione per l'di un ulteriore 12,5% del capitale sociale nei prossimi 18 mesi.Lavede:tra 2,39-2,46 miliardi,tra 940-980 milioni etra 85-90 milioni."Il 2025 è stato un anno che ha messo in luce la nostra capacità di evolverci, innovarci e continuare a crescere in un contesto di mercato attraente - ha commentatodi Lottomatica Group - Abbiamo consolidato la nostra leadership nel settore del gioco con una quota di mercato online del 31% e superiore al 40% nello Sports Retail. Abbiamo completato l'integrazione di PWO e a novembre ci sono state assegnate nuove concessioni per il gioco online, che garantiscono stabilita' normativa e chiarezza per i prossimi nove anni"."Guardando al futuro - ha proseguito -, il 2026 sarà un anno di ulteriore consolidamento ed evoluzione, continueremo la nostra strategia di crescita organica e acquisizioni bolt-ons mirate, miglioreremo ulteriormente le nostre capacità di prodotto e tecnologiche e investiremo nello sviluppo del marchio e nell'espansione e nell'efficienza della nostra rete di vendita fisica, puntando sempre ai massimi livelli di affidabilità e sicurezza nella nostra offerta. Alla luce della nostra forte generazione di cassa nel 2026 e della solida situazione patrimoniale, abbiamo richiesto l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie di un ulteriore 12,5% del capitale sociale per remunerare il capitale, che continuerà a competere per la liquidità in eccesso con le attività di M&A e altre opportunità di allocazione del capitale, con l'obiettivo di massimizzare i rendimenti per gli azionisti".