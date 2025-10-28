Fervi, ricavi preconsuntivi in calo nei nove mesi 2025 causa rallentamento attività industriale

(Teleborsa) - Il Cda di Fervi ha approvato alcuni dati consolidati preconsuntivi gestionali relativi al 30 settembre 2025.Al termine del terzo trimestre 2025 il Gruppo Fervi riportapari a circa 36,2 milioni di euro, in diminuzione dell’11,06% rispetto al dato al 30 settembre 2024 (40,7 milioni). Il decremento è principalmente imputabile al rallentamento dell’attività industriale di cui ha risentito in particolare la controllata Rivit già a partire dal quarto trimestre 2024.La, negativa (indebitamento netto) per circa 4,5 milioni, risulta in miglioramento di 1,5 milioni rispetto al dato al 30 giugno 2025 (negativa per Euro 6,0 milioni) per effetto dei flussi di cassa derivanti dalla gestione caratteristica.Nel commentare l’andamento del Gruppo,, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: “il risultato dei primi nove mesi del 2025 conferma il trend in atto dalla fine del 2024, risentendo della generale debolezza dei mercati cominciata a partire dal secondo semestre del 2023 e proseguita per tutto il 2024, complice anche la crescente incertezza della situazione geopolitica mondiale e della contrazione della produzione industriale a livello europeo. In tale contesto il Gruppo sta mettendo in atto una serie di iniziative che stanno portando ad un miglioramento dei margini di primo livello ed il contenimento dei costi fissi, con l’obiettivo di consolidare i flussi di cassa a supporto dell’attività di sviluppo commerciale; nei primi nove mesi del 2025 il Gruppo ha infatti generato più di 5,0 milioni di Euro di cassa derivante dall’attività operativa”.