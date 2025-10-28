Fiducia consumatori, "bene ma ancora luci e ombre": i commenti

(Teleborsa) - Per il secondo mese consecutivo cresce l’indice sulla fiducia di imprese e consumatori, "un segnale senza dubbio positivo che il governo deve ora sostenere con misure adeguate". Lo afferma i, commentando i dati pubblicati dall’Istat.L’incremento della fiducia delle famiglie in tutte le sue componenti è un segnale positivo, perché incide sulla propensione alla spesa delle famiglie e sulle aspettative per il futuro, e contribuisce a sostenere la nostra economia – spiega il Codacons – Proprio per questo il governo deve impegnarsi per non disperdere questo tesoretto, partendo dal bocciare qualsiasi misura penalizzante per i consumatori. Ci riferiamo in particolar modo alle proposte al Ddl Concorrenza che danneggiano gli utenti, dai call center a pagamento ai rincari automatici delle tariffe telefoniche, passando per i nuovi limiti ai risarcimenti Rc auto e per la liberalizzazione del telemarketing selvaggio, provvedimenti contenuti in diversi emendamenti al disegno di leggeconclude il Codacons.Anche l'Unione Nazionale Consumatori parla di ", un saliscendi che durava da aprile. Finalmente si registra un miglioramento per due mesi consecutivi. Niente di esaltante, avverte UNC sottolineando che Il dato, infatti, è ancora inferiore rispetto a quelli registrati a inizio anno, quando a gennaio e febbraio si era oltre 98" afferma il Presidentecommentando il dato Istat sulla fiducia di ottobre.Peggiora, infatti, il dato forse più politico, ossia il giudizio sulla situazione economica dell'Italia, mentre resta stabile quello sulla situazione della famiglia, ossia non si registra alcun miglioramento. Vanno meglio, invece, le attese, che speriamo non vadano deluse, vista la fiacca e inconsistente manovra di bilancio appena presentata" conclude Dona.