Francoforte: movimento negativo per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la big tedesca delle costruzioni
, che mostra un decremento dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hochtief
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso delle costruzioni
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 255,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 251,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 260,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)