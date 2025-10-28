Milano 17:35
Francoforte: movimento negativo per Hochtief
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la big tedesca delle costruzioni, che mostra un decremento dell'1,86%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hochtief, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso delle costruzioni rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 255,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 251,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 260,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
