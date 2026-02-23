Milano 9:46
46.653 +0,39%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:46
10.667 -0,19%
25.123 -0,55%

Francoforte: andamento negativo per Hochtief

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la big tedesca delle costruzioni, che sta segnando un calo del 2,22%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hochtief mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,8%, rispetto a +1,21% del Germany MDAX).


Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso delle costruzioni rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 401,1 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 392,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 409,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
