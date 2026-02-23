Francoforte: andamento negativo per Hochtief

(Teleborsa) - Rosso per la big tedesca delle costruzioni
, che sta segnando un calo del 2,22%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hochtief
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,8%, rispetto a +1,21% del Germany MDAX
).
Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso delle costruzioni
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 401,1 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 392,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 409,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)