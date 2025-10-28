Frigoveneta (Ambienta) acquisisce Freddo & Co. nel terzo add-on dall'ingresso del fondo

(Teleborsa) -, asset manager attivo negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la sua, società attiva nella progettazione, installazione e assistenza post-vendita di impianti di refrigerazione industriale. Nell'ambito dell'operazione, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, i venditori hanno reinvestito nella piattaforma al fianco di Ambienta e continueranno a ricoprire un ruolo chiave nella gestione dell'azienda.Fondata nel 1998 e con sede a Pianezze (Vicenza), Freddo è specializzata nelladestinati a magazzini refrigerati e impianti di raffreddamento industriale di processo. La società serve un portafoglio ampio e diversificato di clienti premium attivi prevalentemente nel settore alimentare, dove vanta una solida presenza nei segmenti lattiero-caseario, della panificazione e dei salumi. Attualmente guidata da Michele Piovesan, Roberto Canova ed Enrico Signorini, Freddo combina un consolidato business di assistenza post-vendita con un ampio team di esperti tecnici, i quali rappresentano un asset critico per sostenere l'espansione di Frigoveneta nei prossimi anni.Questa operazione rappresenta il. Dal momento in cui Ambienta è entrata nel settore all'inizio del 2024, la piattaforma è stata rafforzata su più direttrici strategiche, con l'obiettivo di creare un player di riferimento che fosse all'avanguardia rispetto ai principali trend ambientali che stanno trasformando il mondo della refrigerazione industriale. Ambienta resta quindi impegnata a proseguire il percorso di crescita della piattaforma attraverso l'integrazione di ulteriori società che presentino tecnologie, capacità di servizio e accesso al mercato complementari."L'acquisizione di Freddo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Frigoveneta, rafforzando la nostra presenza nel settore alimentare e ampliando le capacità di servizio della piattaforma grazie a un team tecnico altamente qualificato", ha detto