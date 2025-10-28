Green Oleo, Buzzella: primo semestre in flessione nel chimico, puntiamo a crescere nella cosmesi

(Teleborsa) - "La performance di Green Oleo nei primi sei mesi del 2025 è stata sotto le attese
, a causa di una domanda molto debole che ha riguardato un po’ tutto il comparto chimico
, prevalentemente europeo", osserva Beatrice Buzzella
, Presidente e AD di Green Oleo, in un'intervista rilasciata a Teleborsa.
Infatti, in Europa "si è registrata una riduzione dei volumi in maniera generalizzata". La riduzione dei ricavi, invece, si è attestata intorno al 2%, a causa dell'"atteggiamento che hanno avuto i nostri clienti", evidenzia la Presidente. Atteggiamento "molto attendista
, proprio per cercare di capire, in seguito alle politiche daziarie degli Stati Uniti, come ci si doveva tarare". In particolare modo, "i mesi peggiori sono stati maggio e giugno
, proprio in corrispondenza della comunicazione delle politiche trumpiane".
Malgaro questa situazione, prosegue Buzzella, "noi ci siamo concentrati sulla nostra strategia, che è quella di crescere nel settore della cosmesi
. E difatti, nel personal care siamo cresciuti sia in termini di volumi che di fatturato".
Altro aspetto negativo, invece, è stato "l’aumento del costo del gas
, che noi subiamo moltissimo in quanto società energy intensive".
Guardando ai trend che stanno influenzando di più la domanda del settore in cui opera Green Ole, azienda che produce ingredienti per cosmesi e detergenza, la manager indica senza dubbio l’interesse del consumatore
verso questa tipologia di ingredienti. "Il consumatore che si trova al supermercato o in profumeria ha la tendenza a scegliere prodotti che abbiano un contenuto sempre maggiore di prodotti naturali
. E noi siamo proprio qui: facciamo ingredienti per cosmesi e detergenza, e anche per lubrificazione".
"Questo trend globale - sottolinea l'AD - è preesistente alle politiche europee del Green Deal
, e la stessa Green Oleo è precedenti a queste politiche. Noi usiamo come materie prime ciò che è scarto di altre aziende
, in particolare modo delle aziende alimentari. Quindi i loro sottoprodotti diventano nostre materie prime. E noi riusciamo a ridare valore
a questi sottoprodotti arrivando a settori così nobili come la cosmesi".
Nei prossimi mesi, Green Oleo intende concentrarsi su entrambe le strategie di crescita, quella interna e quella linee esterne.
Sul fronte della crescita interna, spiega Buzzella, "quest'anno ha visto, per esempio, il lancio di un prodotto nuovo, GreenCos UV
, un ingrediente per fare creme solari, e poi ci sono tutti i progetti nel settore della lubrificazione
, anche qui da fonte rinnovabile, che sono particolarmente interessanti nel settore del raffreddamento
delle batterie delle auto elettriche
e dei data center
".
Per quanto riguarda invece la crescita per linee esterne, conclude la Presidente, "cerchiamo già da tempo una società target che si trovi più a valle rispetto a noi
: una società che faccia ingredienti per cosmesi, perché questo è il settore in cui vogliamo crescere, diversi dai nostri, molto più a valle. Noi cerchiamo maggiore marginalità
ed è verso il consumatore che la possiamo trovare. Quindi, appunto, siamo alla ricerca di un produttore di prodotti per cosmesi da fonte rinnovabile".