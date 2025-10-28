Milano
17:35
43.129
+0,51%
Nasdaq
20:42
26.041
+0,85%
Dow Jones
20:42
47.740
+0,41%
Londra
17:35
9.697
+0,44%
Francoforte
17:35
24.279
-0,12%
Martedì 28 Ottobre 2025, ore 20.58
Italia, Fiducia imprese in ottobre
28 ottobre 2025 - 10.15
Italia,
Fiducia imprese in ottobre pari a 94,3 punti
, in aumento rispetto al precedente 93,7 punti.
(Foto: © htganzo / 123RF)
Condividi
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto