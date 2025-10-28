Milano 17:35
Londra: brillante l'andamento di Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di ingegneria industriale inglese, che avanza bene del 2,28%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Spirax-Sarco Engineering più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di breve periodo di Spirax-Sarco Engineering sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 72,9 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 71,25. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 74,55.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
