Officina Stellare, reverse take over con controllata di Investindustrial per polo aerospazio-difesa

Officina Stellare

(Teleborsa) - I Consigli di Amministrazione di, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, e Global Aerospace Technologies Group, holding di partecipazioni detenuta in maggioranza da società di investimento di Investindustrial, hanno approvato un', altamente specializzato in tecnologie avanzate per i comparti dell'aerospazio e della difesa e dotato di significative risorse patrimoniali mirate alla crescita ed al posizionamento tra i leader dei mercati di riferimento.della società risultante dall'operazione presentavano un valore della produzione per l'anno 2024 e per i sei mesi al 30 giugno 2025 pari, rispettivamente, a 76 milioni e 37 milioni di euro, nonché un backlog ordini complessivo al 30 giugno 2025 pari a 148 milioni di euro."Le PMI italiane della filiera dell'aerospazio rappresentano un patrimonio tecnologico strategico per l'Italia, in un settore che oggi è chiamato ad affrontare nuove sfide di crescita - ha detto- L'integrazione tra Officina Stellare e Global Aerospace Technologies si pone in linea con le priorità strategiche nazionali e ha l'obiettivo di creare un gruppo industriale quotato, capace di integrare aziende tecnologiche d'eccellenza e di fornire le risorse necessarie per accelerarne lo sviluppo. Siamo orgogliosi di poter lavorare insieme a queste aziende per rafforzarne ulteriormente la competitività e la capacità di innovazione, sfruttando l'esperienza industriale e la capacità di investimento di Investindustrial"."Per Officina Stellare inizia una nuova fase del suo percorso di sviluppo grazie all'integrazione con Global Aerospace Technologies con cui condividerà conoscenze, competenze e tecnologie - ha commentato- Grazie alla partnership con Investindustrial, Officina Stellare potrà, quindi, rafforzare la propria posizione di mercato sia in Italia che all'estero, diventando un vero e proprio polo di riferimento nell'alta tecnologia per il settore aerospaziale e creare ulteriore valore per azionisti, dipendenti, clienti e partner".La fusione configura un'. I CdA hanno conferito i poteri necessari per procedere alla convocazione delle relative assemblee ai fini dell'adozione delle delibere propedeutiche all'esecuzione dell'operazione, previste indicativamente per il mese di gennaio 2026. Al fine di supportare lo sviluppo del business del gruppo risultante dalla fusione e coprire i costi dell'operazione, è previsto che siano eseguiti, in una o più tranches, per, che saranno sottoscritti e liberati integralmente prima della data dell'atto di fusione.GATG è una holding di partecipazioni il cui capitale sociale è detenuto da Global Aerospace Technologies Investments per l'86,6% e da Tre Gigli S.p.A. per la restante parte. Il capitale sociale di Global Aerospace Technologies Investments è detenuto da società di investimento di, un gruppo europeo leader di società di investimento, holding e consulenza gestite in modo indipendente con 17 miliardi di euro di fondi raccolti.L'operazione è finalizzata a perseguire i seguenti principali obiettivi: dare vita ad un unico operatore industriale quotato in Italia, altamente specializzato in tecnologie avanzate nei settori dell'elettronica, dell'optomeccanica, dell'osservazione della terra, delle comunicazioni ottiche e dei sistemi di cybersecurity per il mercato dell'aerospazio e della difesa;sui mercati nazionali e internazionali sia per vie organiche che attraverso acquisizioni; conseguire sinergie commerciali, industriali e tecnologiche, grazie alla condivisione a livello del gruppo di risorse chiave, come team di ricerca e sviluppo, centri di ricerca e tecnologie proprietarie, al fine di accelerare la crescita attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e applicazioni tecnologiche innovative nei vari mercati in cui operano le società partecipanti alla fusione.Alla data odierna si prevede che, ad esito del perfezionamento della fusione,(socio di maggioranza di GATG) divenga ilsociale di Officina Stellare, con una partecipazione pari a circa il 57,5%, gli azionisti rilevanti detengano complessivamente una partecipazione pari a circa il 25,4% e circa il 17,1% sia costituito da flottante.Il 24 ottobre 2025, Global Aerospace Technologies S.p.A., il cui capitale è detenuto da GATG, ha sottoscritto con, società attiva nella produzione di sistemi elettronici per il settore di difesa navale, un contratto di compravendita dell'azienda attualmente condotta da Sitep Italia.