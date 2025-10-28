Milano
17:35
43.129
+0,51%
Nasdaq
20:53
26.037
+0,84%
Dow Jones
20:53
47.724
+0,38%
Londra
17:35
9.697
+0,44%
Francoforte
17:35
24.279
-0,12%
Martedì 28 Ottobre 2025, ore 21.09
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: balza in avanti Reply
Piazza Affari: balza in avanti Reply
Migliori e peggiori
,
In breve
28 ottobre 2025 - 12.30
Seduta vivace oggi per la
società di consulenza
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,24%.
Titoli e Indici
Reply
+2,33%
