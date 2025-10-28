Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:53
26.037 +0,84%
Dow Jones 20:53
47.724 +0,38%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Piazza Affari: balza in avanti Reply

Seduta vivace oggi per la società di consulenza, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,24%.
