Milano 14:53
42.997 +0,20%
Nasdaq 14:53
25.889 +0,26%
Dow Jones 14:53
47.738 +0,41%
Londra 14:53
9.703 +0,51%
Francoforte 14:53
24.269 -0,16%

Stellantis, Ficili: in Alfa Romeo e Maserati avanti sul termico grazie alla forza del Gruppo

Finanza, Industria
Stellantis, Ficili: in Alfa Romeo e Maserati avanti sul termico grazie alla forza del Gruppo
(Teleborsa) - Per Maserati e Alfa Romeo "si era parlato di una transizione al 100% elettrico, ma i clienti chiedono il termico (Ice - Internal Combustion Engine, i motori a combustione interna, ndr). Quindi abbiamo deciso di mantenere in vita la Alfa Romeo Giulia e la Stelvio almeno fino a fine 2027". Lo ha detto Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Chief Operating Officer di Maserati, a margine del Forum Quattroruote Next, in corso a Milano.

Una strategia possibile anche grazie al fatto che i due brand sono parte del gruppo Stellantis: "La fortuna di Maserati e di Alfa Romeo, per i volumi che realizzano, è di stare dentro Stellantis, che ci aiuta moltissimo. Fossimo soli, avremmo qualche difficoltà a stare in piedi. Invece, siamo dentro Stellantis", ha detto Ficili.

A chi chiedeva se i brand stiano lavorando ad altri motori Ice, Ficili ha detto che "stiamo studiando, in futuro non ci sarà solo l'elettrico, pensiamo che sia anche l'endotermico, ma comunque dobbiamo sviluppare tecnologie che rispettino l'ambiente". Per esempio, Ficili ha ricordato che "Maserati produce ancora il V6, che è un motore bellissimo".
Condividi
```