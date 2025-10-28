Stellantis, Ficili: in Alfa Romeo e Maserati avanti sul termico grazie alla forza del Gruppo

(Teleborsa) - Per Maserati e Alfa Romeo "si era parlato di una transizione al 100% elettrico
, ma i clienti chiedono il termico
(Ice - Internal Combustion Engine, i motori a combustione interna, ndr). Quindi abbiamo deciso di mantenere in vita la Alfa Romeo Giulia
e la Stelvio almeno fino a fine 2027
". Lo ha detto Santo Ficili
, CEO di Alfa Romeo e Chief Operating Officer di Maserati, a margine del Forum Quattroruote Next, in corso a Milano.
Una strategia possibile anche grazie al fatto che i due brand sono parte del gruppo Stellantis
: "La fortuna
di Maserati e di Alfa Romeo, per i volumi che realizzano, è di stare dentro Stellantis
, che ci aiuta moltissimo. Fossimo soli, avremmo qualche difficoltà a stare in piedi. Invece, siamo dentro Stellantis", ha detto Ficili.
A chi chiedeva se i brand stiano lavorando ad altri motori Ice
, Ficili ha detto che "stiamo studiando, in futuro non ci sarà solo l'elettrico
, pensiamo che sia anche l'endotermico
, ma comunque dobbiamo sviluppare tecnologie che rispettino l'ambiente
". Per esempio, Ficili ha ricordato che "Maserati produce ancora il V6
, che è un motore bellissimo".