Stellantis, Ficili: in Alfa Romeo e Maserati avanti sul termico grazie alla forza del Gruppo

Stellantis

(Teleborsa) - Per Maserati e Alfa Romeo "si era parlato di una, ma i clienti chiedono il(Ice - Internal Combustion Engine, i motori a combustione interna, ndr). Quindi abbiamo deciso di mantenere in vita la Alfa Romeoe la". Lo ha detto, CEO di Alfa Romeo e Chief Operating Officer di Maserati, a margine del Forum Quattroruote Next, in corso a Milano.Una strategia possibile anche grazie al fatto che i due brand sono parte del gruppo: "Ladi Maserati e di Alfa Romeo, per i volumi che realizzano, è di, che ci aiuta moltissimo. Fossimo soli, avremmo qualche difficoltà a stare in piedi. Invece, siamo dentro Stellantis", ha detto Ficili.A chi chiedeva se i brand stiano lavorando ad, Ficili ha detto che "stiamo studiando, in futuro, pensiamo che sia anche l', ma comunque dobbiamo sviluppare". Per esempio, Ficili ha ricordato che "Maserati produce ancora il, che è un motore bellissimo".