Stellantis, Ficili: onda cinese inarrestabile, ma nostri brand più forti

Stellantis

(Teleborsa) - Lain Europa "secondo me è un percorso che. Per mia natura sono abituato a preoccuparmi di tutti i concorrenti, chiunque essi siano". Lo ha detto, CEO di Alfa Romeo e Chief Operating Officer di Maserati, a margine del Forum Quattroruote Next, in corso a Milano, commentando ida cui è emerso chenell'Europa allargata.Il Ceo diAntonio Filosa, che ieri ha sottolineato il problema non sono i competitor cinesi, "ha ovviamente ragione", ha detto Ficili, sottolineando che "c'è un'che sta arrivando e bisogna tenerne conto, però".Parlando di, Ficili ha detto che "noi abbiamo un punto di forza, che è la, lae la, cosa che i cinesi non hanno. E se uno vuole comprare un prodotto di quel tipo, lo offriamo solo noi, i".