Stellantis, Ficili: onda cinese inarrestabile, ma nostri brand più forti

(Teleborsa) - La crescita dei marchi cinesi
in Europa "secondo me è un percorso che non si può arrestare
. Per mia natura sono abituato a preoccuparmi di tutti i concorrenti, chiunque essi siano". Lo ha detto Santo Ficili
, CEO di Alfa Romeo e Chief Operating Officer di Maserati, a margine del Forum Quattroruote Next, in corso a Milano, commentando i dati Acea di settembre
da cui è emerso che Byd ha superato Fiat
nell'Europa allargata.
Il Ceo di Stellantis
Antonio Filosa, che ieri ha sottolineato il problema non sono i competitor cinesi, "ha ovviamente ragione", ha detto Ficili, sottolineando che "c'è un'onda dalla Cina
che sta arrivando e bisogna tenerne conto, però non ci sono solo i competitor cinesi
".
Parlando di Maserati
e Alfa Romeo
, Ficili ha detto che "noi abbiamo un punto di forza, che è la legacy
, la storia
e la gloria
, cosa che i cinesi non hanno. E se uno vuole comprare un prodotto di quel tipo, lo offriamo solo noi, i cinesi non possono avere questo vantaggio
".