Milano 14:52
42.993 +0,19%
Nasdaq 14:52
25.893 +0,27%
Dow Jones 14:52
47.714 +0,36%
Londra 14:52
9.702 +0,50%
Francoforte 14:52
24.264 -0,19%

Stellantis, Ficili: onda cinese inarrestabile, ma nostri brand più forti

Finanza, Industria
Stellantis, Ficili: onda cinese inarrestabile, ma nostri brand più forti
(Teleborsa) - La crescita dei marchi cinesi in Europa "secondo me è un percorso che non si può arrestare. Per mia natura sono abituato a preoccuparmi di tutti i concorrenti, chiunque essi siano". Lo ha detto Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Chief Operating Officer di Maserati, a margine del Forum Quattroruote Next, in corso a Milano, commentando i dati Acea di settembre da cui è emerso che Byd ha superato Fiat nell'Europa allargata.

Il Ceo di Stellantis Antonio Filosa, che ieri ha sottolineato il problema non sono i competitor cinesi, "ha ovviamente ragione", ha detto Ficili, sottolineando che "c'è un'onda dalla Cina che sta arrivando e bisogna tenerne conto, però non ci sono solo i competitor cinesi".

Parlando di Maserati e Alfa Romeo, Ficili ha detto che "noi abbiamo un punto di forza, che è la legacy, la storia e la gloria, cosa che i cinesi non hanno. E se uno vuole comprare un prodotto di quel tipo, lo offriamo solo noi, i cinesi non possono avere questo vantaggio".
Condividi
```