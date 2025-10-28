Tra codice e carezza: la grammatica affettiva di Auriea Harvey

(Teleborsa) - L’innovazione è sempre più anche una questione di sensibilità. È quanto emerge da Z!NG – Zone of Innovation & Growth
, la due-giorni organizzata da Var Group
al Palacongressi di Rimini (23–24 ottobre 2025), che ha radunato oltre 2.000 partecipanti tra manager, imprenditori e accademici per discutere del futuro dell’intelligenza, dalla umana all’artificiale.
Nel cuore dell’evento si è svolta la seconda edizione del Var Digital Art Award (VDA)
, premio dedicato alle frontiere dell’arte digitale e al dialogo tra impresa e cultura contemporanea. A vincerlo è stata Auriea Harvey
, pioniera della Net Art, con mother/child, un’opera tridimensionale e interattiva ispirata alla Pietà michelangiolesca, che trasforma il legame madre-figlio in una scultura di luce e codice."Ha vinto l’opera che, secondo il giudizio congiunto di esperti ed esperte d’arte, di tecnologia e rappresentanti del mondo dell’impresa
- sostiene il curatore del VDA Award Davide Sarchioni
- è riuscita più di altre a invitarci a riflettere. Per un premio che nasce dal dialogo tra arte e impresa, in un contesto in cui l’innovazione procede a una velocità sempre crescente, l'arte ci ricorda l’importanza di fermarsi, osservare e interrogarsi sul senso umano del progresso, perché non dobbiamo mai dimenticare chi siamo e dove stiamo andando"
.
Per Var Group
, che nel 2025 sfiora il miliardo di fatturato e opera in 16 paesi con 4.200 dipendenti, il VDA rappresenta un tassello della propria identità culturale: "Laddove l’impresa sviluppa processi e tecnologie
– continua l'Head of Var Digital Art by Var Group Alessandro Tiezzi
– l’arte esplora nuovi linguaggi e forme espressive. E quando questi due mondi si incontrano, nasce un ecosistema fertile dove idee, persone e strumenti collaborano per generare valore e significato"
.
Secondo le analisi di Grand View Research e Mordor Intelligence
, il mercato globale dell’arte digitale – comprendente opere NFT, installazioni immersive e digital design – supera oggi i 6,8 miliardi di dollari
, con una crescita media annua del 12,5%
.
Il segmento NFT, pur ridimensionato rispetto al boom 2021, ha raggiunto nel 2024 un volume stabile di 1,3 miliardi
, mentre le collaborazioni tra artisti digitali e brand tecnologici registrano incrementi del +18% su base annua. L’Italia è ancora marginale (circa il 3% del mercato europeo
), ma eventi come Z!NG e iniziative aziendali come Var Digital Art
segnalano un cambio di passo.
Il digitale non è più semplice strumento, ma linguaggio economico e culturale e la vittoria di Auriea Harvey
- artista afroamericana attiva fra New York, Roma e Bruxelles - ne è la prova più eloquente: la nuova frontiera dell’arte digitale non risiede solo nell’intelligenza artificiale, ma in una empatia artificiale
, capace di tradurre il gesto umano in codice senza disperderne l’emozione. Il digitale, nella visione di Harvey, non vuole essere mera estetica tecnologica ma metafora dell’interconnessione
, un linguaggio che fonde la lentezza del pensiero scultoreo con la rapidità del rendering.
Con mother/child, Auriea Harvey ci consegna una Pietà del XXI secolo
, scolpita in dati e respiro, dove la tecnologia non sostituisce il sacro, ma lo ridefinisce. La scultura tridimensionale interattiva – esplorabile su qualunque dispositivo – che nasce da modellazione digitale e stampa 3D non parla di performance o di dati, ma di cura. Harvey costruisce il proprio linguaggio su una tensione costante tra tangibile e intangibile e nella sua ricerca la materia è luce, il codice è gesto, la forma è memoria
. L’immagine della maternità si fa architettura affettiva: non solo icona di protezione, ma spazio di vulnerabilità, di distanza, di rinascita.